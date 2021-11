Es un enfrentamiento entre Alex y Aldo, nominada a Janmaria, Sully, Joe y Nicola

Empieza con la fiesta de Halloween que se celebró anoche en la casa. Zombis, vampiros, sangre y … unos besos prohibidos. Aquellos, por ejemplo, están entre Alex Bailey y Soleil. Un beso que la esposa de Alex no se tomó nada bien. Pero Alex primero debe enfrentarse a Gianmaria. Ambos fueron convocados a la sala misteriosa. Entre acusaciones mutuas de falsedad o quaquaraquà, la relación se fue deteriorando día a día. Un encuentro cara a cara en la ambigüedad no parece conducir a una aclaración, sino que hace que las situaciones entre ellos sean aún más distantes. Alex está convencido de que Gianmaria es “falso”, por otro lado Gianmaria acusa a Alex de ser un “actor de todos los tiempos”. Pero otros critican a Gianmaria, como Sophie, que lo define como un “falso”, que dentro de la casa “se hace una caricatura de sí mismo”.

La broma a Jukas La invitada del episodio es Iva Zanicchi. Es ella quien le gasta una broma a Giucas Casella, pretendiendo ser la dueña de un perro interesado en aparearse con la perrita de Casella, Nina. En un momento, se molestó e interrumpió la llamada telefónica (falsa). Entonces Iva se revela a sí misma y a Jukas con gran entusiasmo.

El ataque de Alex a ALDO – La noche de Halloween, Billy estaba enojado no solo con Gianmaria, sino también con Aldo Montano, en teoría su amigo. En su confesión, Alex lo llamó a “salir a la intemperie”, “a renunciar a la confianza en sí mismo como campeón olímpico”. Aldo mira el clip y se sorprende. Se ríe de ella diciéndole que en la fiesta “había mucho vino”, pero se ve que no había nada bueno. Billy intenta explicarse diciendo que, según él, “siempre quiso arreglar algo”, como para evitar desacuerdos. Sully agrega a esto diciendo que Aldo a menudo tiende a no exponerse. Resulta que el ataque de Billy comenzó después de que le dijeron que Aldo lo llamó “mentiroso e hipócrita”, lo que luego se verificó, en comparación, como incorrecto. Pero el debate de esta noche ha dejado su huella y Montano está más oscuro que nunca. Espere chispas …

diferente ciberiano Francesca es llamada a Mystery, donde muestra por primera vez una foto de su bebé. Cipriani se conmueve cuando habla de la separación de sus padres, que ocurrió cuando ella tenía siete años. Luego se le mostró un mensaje de video de su padre, a quien no había visto durante mucho tiempo debido a Covid. Francesca luego relata varios episodios de acoso escolar que experimentó en la escuela cuando era adolescente.

Las emociones de Katia – Ricciarelli es convocada al Centro de Confesión donde se retoma la discusión sobre su amado pasado, en particular con Alberto Sordi. Entonces Alfonso la conecta con Iva Zanicchi, quien también estuvo en una relación con el gran actor rumano. Los cantantes intercambian recuerdos e impresiones.

COLISIÓN FICO-BRUGANELLI – Regresamos al estudio donde discutimos la salida de Raffaella de la casa, saludando a Soleil con un “Adiós, perra”. Bruganelli defendió a Soleil, diciendo que no era un insulto, sino una frase utilizada en las redes sociales y en otros contextos de manera sarcástica. Raffaella no piensa lo mismo, sino que desea demandar a Sulli.

Aldo y Alex cara a cara Durante el período publicitario, Montano y Billy tienen la oportunidad de hablar pero no de aclarar. Montano está agonizante y enojado por la actitud de Alex, quien, en lugar de acudir a él en busca de aclaraciones, se ha despojado de la audacia de admitir incluso con formas particularmente teatrales. Billy intenta desanimarla invitando a su amigo (o ex …) a reírse de eso, pero Aldo no parece estar convencido …

Alex y Sully, vecindario peligroso … – Un clip al aire captura todos los momentos en los que Alex y Soleil intercambiaron abrazos, abrazos, juegos bajo el capó e incluso un beso de Halloween. Se invita a los dos al confesionario para comentar sobre los asuntos. Hablando de un buen entendimiento, Alex dice que hay una química loca entre ellos y también agrega que si puede vivir en una relación como esta, es porque está con una mujer hermosa que dijo que quiere vivir al máximo. Gf Adventure. Quién sabe lo que pensaría Delia, la esposa de Alex …

La reacción de Delia – Y hablando de Delia, se muestra una publicación de Instagram realizada en la mañana. Una publicación dice “decepcionada y herida”, y agrega que el comportamiento de su esposo “en los últimos días” “la hizo dudar”. Alex intenta tranquilizarla y le dice que no hay nada más.

Árbitro de televisión – Se invita a Carmen, Francesca y Gianmaria a despertarse para escuchar el veredicto de la transmisión. El público favorito decidirá el destino de los otros dos. Carmen Russo fue el personaje más votado. Tiene que decidir a quién le debe y elige a Gianmaria mientras Francesca se salva.

Sophie y la relación con papá Codegoni se llama Misterio. Se habla de su relación con su padre, que no se ha resuelto del todo. A pesar de estar tan cerca, Sophie admite que no lo hizo sentir básico muchas veces y que nunca le dijo que lo considerara un punto de referencia. Por eso quiere disculparse. Se juega con un mensaje de voz de su padre y se transmite. Pero las sorpresas aún no han terminado. Sophie va al parque y se encuentra con su padre congelado.

La cita – Empezamos declarando el sistema inmunológico, y son seis: Geocas, Manila, Aldo, Manuel, Katia y Alex. A estos se suma el elegido por Sonya y Adriana, Francesca. A continuación, se invocan todos los objetos con nombre en Superled, incluida Gianmaria, que ya ha sido nominada. Comenzamos con Joe, que votó por Soleil, y en su lugar Nicola nombró a David. Sophie también votó por Soleil, quien también se lleva la nominación de Princesa. En cambio, la voz de David Sophie. Sulli vuelve a votar a Joe, mientras que Mirjana elige a Sophie. Gianmaria se apaga y llama a Jo.

Pirámides – El primero es Manila que va al centro de confesión y se llama Nicola. Katya, en cambio, agarró a un hombre negro y también votó por Nikola de manera clara. También está claro que Aldo menciona el nombre de Sully. Por otro lado, Alex va al centro de confesión y llama a Joe. Francesca ató de rojo y se llamó Nicolas. Carmen también pinta de rojo y por reconocimiento se llama Sully. Antes de escuchar las dos últimas nominaciones, Alfonso Soleil pidió disculpas a Gianmaria por una expresión que usó en una semana realmente mala. Concluyen las nominaciones: Manuel va al confesionario y nombra a Mirjana, como lo hace Jucas. Entonces estoy trabajando en la televisión: Gianmaria, Sully, Joe y Nicola.