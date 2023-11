“Es triste ver al equipo así”.

espalettis el no olvidara NápolesY no sólo para los tatuajes. el Liga Italianael primero en su carrera, fue una obra maestra que quedará para siempre en la historia y el técnico italiano siempre la recordará con placer. Ahora la situación en Nápoles ha cambiado. Y espalettis Comentó las últimas noticias, Y en la conferencia de prensa En lugar de micrófonos Rai 2.

Spalletti habla de la crisis de Nápoles

Estas son sus palabras: “Lamento ver al Napoli en esta posición en la clasificación. Porque soy muy cercano a estos jugadores y mis pensamientos están dirigidos a ellos. se cuanto Emoción Hicieron todo lo posible para hacer bien su profesión. En Nápoles el año pasado estuvo disponible para mí. Grandes futbolistas. Me dieron todo lo que tenían para que pudiera crear un solo organismo, un equipo que cree en lo que se hace y trabaja duro todos los días para cumplir con mis pedidos, es decir. Ser capaz de ser cada vez mejor.“.

Spalletti y paz con tutti

Spalletti sigue hablando de su relación con Francesco Totti. Los dos serán invitados el jueves al Niño Jesús: “¿Si hay paz? Eso espero, Al menos pondremos fin a esta fantasía.. Porque luego continuó incluso cuando no se disparó nada. Si me hubieran escuchado también habría puesto algunos pedazos de esa historia, que también conocía, pero no me dejaron involucrarme. Pero si estoy aquí como entrenador, gran parte del mérito es de Francesco. Quien puso a mi disposición toda su calidad y habilidad. Al final todo siempre vuelve a juntarse. Dada la relación que existía, lo que tuvimos será completo”.