En medio de una dieta, los carbohidratos a menudo son demonizados; Pero ¿y si tuvieras que elegir entre pasta y arroz? La respuesta no deja lugar a dudas.

pasta o arroz, Éste es el dilema. De hecho, cuando hacemos dieta, nos retratan como el diablo, pero ¿es realmente así? ¿Podrían estos alimentos ser una amenaza absoluta para nuestra dieta? Hay muchas preguntas, pero la respuesta puede ser menos clara de lo que cree.

La carrera hacia la meta solo ve un ganador, pero se tienen en cuenta algunos matices. En definitiva, para tener una imagen completa, así como para conseguir el objetivo deseado de adelgazar, es necesario analizar detenidamente cada alimento de forma individual, porque, como debe ser, No todas las pastas ni todos los arroces son iguales. Especialmente dependiendo de las especias que elijas agregar.

Pasta o arroz: Es el mejor aliado de la dieta

Para entender cuál es la mejor opción es bueno analizar las características en detalle. empecemos desde Arroz integral: Este alimento se caracteriza por su fibra y minerales, proporcionando una fuente de energía a largo plazo. Con 28 gramos de carbohidratos por ración, el arroz resulta ser el combustible perfecto para el organismo. El arroz salvaje, en particular, aporta magnesio, que ayuda a generar energía y reducir la fatiga durante el entrenamiento. Además, la fibra se encuentra en el arroz integral. Promueve la sensación de saciedad, lo que ayuda a mantener el control del peso.

Según una extraña investigación realizada en Irán, se ha demostrado que comer exclusivamente arroz integral tiene un efecto Reduce la circunferencia de tu cintura aproximadamente dos centímetros. Obviamente, esto no es una sugerencia, sino una idea de cómo el arroz integral afecta la pérdida de peso. Además, un estudio realizado porcolegio Imperial Londres Descubrió que preferir el arroz integral reducía el riesgo de enfermedad cardíaca en un 18%.

Por otra parte, hay que decir A los italianos les encanta la pasta, Según las estadísticas, consumen una media de 23,5 kg al año cada uno. La pasta integral, en particular, aporta más de la mitad de la cantidad diaria recomendada de selenio, lo que resulta beneficioso para la fertilidad. Con 25 gramos de carbohidratos, la pasta se digiere rápidamente, proporcionando un rápido impulso de energía.. Un estudio realizado por el British Medical Journal indica que la pasta, incluso si no está hecha de cereales integrales, Controla eficazmente el azúcar en sangre en comparación con otros carbohidratos. Para aquellos que quieren Mantenga la luz antes del ejercicio, La pasta representa una opción que no apelmaza y, por si fuera poco, puede mejorar tu estado de ánimo, gracias a la producción de opioides durante el proceso de digestión.

En resumen, al hacer una estimación global, ambos alimentos parecen aliados válidos en la dieta, siempre que se consuman en cantidades moderadas y Integrado exclusivamente. Sin embargo, el ganador parece ser el arroz, aunque comer un plato de pasta integral no es tan dañino como podría pensarse.