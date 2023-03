¿Es Italia realmente la bendición de Internet? Precios y rapidez en comparación con otros países

Internet y costo de vida

La frase “Internet cuesta menos en Italia que en el resto de Europa” claramente no es suficiente. Para saber si este es realmente el caso, el costo del producto debe compararse con el costo de vida. Eurostat proporciona un servicio dedicado a averiguar dónde cuesta un producto en particular por debajo del costo de vida, llamado Índice de nivel de precios. El índice expresa el nivel de precios del producto de un país respecto a otro, en este caso es la media de los países de la Unión Europea, dividiendo el poder adquisitivo por el tipo de cambio. Después de identificar la observación sistemática, el siguiente diagrama ilustra mejor las ideas. La media europea tiene un índice de 100. Todos los países por debajo tienen un bajo impacto en el coste de vida, mientras que los que están por encima de la media europea tienen un mayor impacto. Así, Italia es realmente el país de Europa occidental donde menos cuesta 1 GB de internet móvil, con un índice de 85, mientras que Francia, otro país de Europa occidental, se sitúa ligeramente por debajo de la media europea con un valor de 97,2. Pero la región donde Internet es más barato en los países de la antigua Unión Soviética (y países satélites) y la antigua Yugoslavia. Dos grupos de países conmocionados por el atraso económico y productivo con los países vecinos tras la caída de las dos dictaduras, debieron acelerar el proceso de desarrollo despegando Entre la primera y segunda mitad de los noventa, habría cambiado el mundo: digital, se No sería nada sin la amplia difusión de Internet, la eficiencia y la accesibilidad.