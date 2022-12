Es hora de pensar en 2026

Una Copa del Mundo extraña, seamos realistas. El evento de Qatar fue una Copa del Mundo particular que se vio empañada por controversias relacionadas con factores ajenos al fútbol. La disputa de Invierno involucró varios temas relacionados con los derechos civiles y sociales, así como escándalos que surgieron antes, durante y después del torneo. El aspecto deportivo, en una final de ensueño, a veces pasó a un segundo plano y fue ahogado por un legítimo deseo de discutir aspectos no futbolísticos.

La última palabra, sin embargo, está en: Argentina y Leo Messi han levantado el trofeo de oro en la parte superior de un camino decididamente accidentado. A partir de hoy pasaremos a la página, al menos en relación gianni infantino y compañía. Qatar 2022 está cerrado y efectivamente, toca pensar Canadá, México y Estados Unidos para 2026. La Copa del Mundo volverá al continente norteamericano después de 32 años por última vez. Solo el País de las Barras y las Estrellas organizó el evento, que en esta ocasión ya pasó a llamarse Campeonato Mundial. Unidos 2026.

Nuevas regulaciones, pero ya caos

estará allí Copa del mundo más grandeEsto ya es un hecho: por primera vez habrá 48 clasificados para la etapa final. Alguien susurra que la FIFA, no conforme con las selecciones en cuestión, Y pensando en la expansión, aparentemente, no es necesario. De hecho, el motivo de un diseño aún está por decidir.

Infantino y Socios tienen que Desatar este nudo crítico Con dos posibles soluciones: Doce grupos de cuatro o dieciséis grupos de tres. No es una elección fácil: la primera opción aumentará significativamente el número de partidos jugados, la segunda creará muy poco interés si se toma una decisión triangular en los dos primeros días del minigrupo.

Está claro que la FIFA podría al menos organizar y establecer un formato coherente antes de cambiar una fórmula históricamente tan exitosa. “Casi completo” Alguna vez se dijo: Por supuesto que no Zúrich.

Una dedicación a las barras y estrellas

El Mundial de 2026 será una ocasión para el compromiso (o la renuncia) definitivo del fútbol. Estados Unidos volverá a albergar los Campeonatos del Mundo y, a menos que se produzcan reveses sensacionales, lo harán dos años después. Copa América 2024.

Un importante encuentro dual para el futuro del movimiento Stars and Stripes. A lo largo de los años, de hecho, la selección nacional y dosMili Crecen y apuntan a dar un salto definitivo de calidad en los próximos cinco años.

En Catar, McKenney Y sus compatriotas han llegado a los octavos de final, mientras que el campeonato americano atrae a jugadores europeos, más maduros en su juego que en el pasado.

Así que un Mundial de local para Estados Unidos sería la oportunidad perfecta para demostrarle al planeta que por fin puede convertirse en una potencia futbolística, rompiendo el complejo de inferioridad que históricamente los ha visto detrás de Sudamérica y Europa.

Por lo tanto, es razonable esperar grandes cosas: desde un punto de vista deportivo, de infraestructura y de promoción. Sin embargo, también es cierto que una derrota puede significar la tumba de las ambiciones de grandeza futbolística.

Pasión e innovación

Junto a Estados Unidos se encuentran México y Canadá. Se pueden ver dos culturas completamente diferentes conviviendo y dando la bienvenida a un gran evento. Para México será un regreso desde las ediciones de 1970 y 1986, mientras que para Canadá será una primicia.

Será interesante entender cómo los dos países y sus respectivos pueblos abordarán este evento.

Los mexicanos, además, son una certeza: pasión y emoción, donde los partidos disputados serán sin duda un espectáculo hasta en las gradas. Por otro lado, hay mucho interés en Canadá, quien hizo su debut en la selección nacional en la Copa del Mundo en Qatar. Desde el punto de vista deportivo, es un estado en ascenso como lo demuestra su debut o victoria en una Copa del Mundo. rapaces de toronto En el interior NBA 2020 marca la primera victoria de una franquicia canadiense en el torneo de baloncesto más grande del mundo.

Grandes diferencias

Seguramente habrá grandes diferencias entre Qatar 2022 y United 2026. Pasaremos de una realidad de derechos sociales y civiles profundamente compleja y muy difícil a un estado más liberal y capitalista como Estados Unidos (sobre todo), México y Canadá. Si es así, es fácil preguntarse cómo intentará la FIFA evitar la mayor controversia de los últimos meses y cuál será probablemente la Copa del Mundo más disputada de la historia. Conociendo América y su cultura, el espectáculo puede ser lo más grande posible dentro y fuera del campo. No hay duda de que seremos testigos de las esperanzas de participar en la Copa del Mundo, que siempre es el foco de los medios.

La logística también es muy diferente. Si Gianni Infantino se da el lujo de ver todos los partidos del torneo en vivo (incluso los simultáneos, ed) en Qatar, no hay forma de que pueda hacerlo en 2026. Hay 4.782 kilómetros entre las dos ciudades geográficamente más intensivas de United 2026, Vancouver y Ciudad de México, que son cinco horas en avión y cuarenta y ocho horas en automóvil. 2022 Qatar es un marcado contraste con el perímetro de 55 km donde se han caído los ocho estadios.

Lee mas:

¿Puñetazo a Messi, el epítome del fútbol en el mundo árabe?

Entonces no se puede olvidar Volvemos a la tradicional polémica veraniega, Sin embargo, para ser honesto, el invierno no es tan traumático, si consideramos solo el aspecto futbolístico, tenemos que ignorar los efectos de los campeonatos nacionales, copas, etc.

esperanza

Tres años y medio después del saque inicial, del United 2026 se hablará de más fútbol que su antecesor y nada más. Las múltiples -y justificadas- protestas sociales que se vieron en la cita de Medio Oriente han quitado la visibilidad al deporte más bello del mundo, a sus campeones, a sus rivalidades. Final Argentina-Francia, Leo Messi levantando el trofeo, sprint de Marruecos, Japón, hazañas de Senegal, decepción de Alemania y Bélgica. Las historias, las emociones y las imágenes están verdaderamente destinadas a entrar en la historia del fútbol. O, para comenzar con United 2026, Tel. Fútbol.

Registro Para el boletín de socialmediasoccer.com