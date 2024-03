Es Gianni Agnelli en “Race for Glory” con Scamarcio

nunca lo imaginarías Lapo Elkan En el papel de historiador Abogado Agnelli ? La película “La carrera por la gloria: Audi vs Lancia ”, que se estrenó en cines el pasado 14 de marzo, el actor respondió a esta pregunta Scamarcio y el gerente Mordini Para este puesto apuestan por el sobrino del expresidente de la Juventus. “¿Quiere saber un hecho extraño, Dr. Furio? ¿Sabes qué me pidió mi sobrino como regalo de Navidad por su cumpleaños? Audi 4. Estos alemanes son duros. Buen trabajo y buena suerte”. Esta es la frase que pronuncia durante el espectáculo, que casi siempre es filmado desde atrás en el ascensor y con el distintivo nombre de su abuelo.

Lapo Elkan y la interpretación del abogado Agnelli

Lapo Elkan narró su experiencia en un videomensaje a muy cierto: “Fue un honor y un placer poder desempeñar un pequeño papel, el de mi abuelo en una película que reconstruye la legendaria historia del duelo de rally entre Audi y Lancia. Fue una gran emoción para mí. Puedo decir que mi presencia realmente lo dio todo y Aprovecho para agradecer a Scamarcio que ha depositado su confianza en mí.“. Y finalmente en la película: “Me pareció una locura y lo será incluso para aquellos que no son aficionados a los coches. Le deseo a Race for Glory un gran éxito”. El día de la proyección de la película en Turín Scamarcio Explicando cómo nació la idea: “labo y yo somos amigosEl director me lo propuso y entendió que tenía que interpretar un papel que combinara fantasía y realidad”. Mordini también explicó: “Nos pareció correcto y lingüísticamente correcto. Incorporó al reparto al sobrino del abogado y debo admitir que Lapo se preparó muy profesionalmente, como un hábil actor. Debo decir que tiene mucho sentido para el programa.“.