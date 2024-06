“Es el espectáculo más poderoso del universo”. No ahorra ataques a los políticos

Social Vasco. No esas publicaciones de Instagram de palabras reempaquetadas con juegos de efectos surrealistas. El que está en el escenario. Anunció una formación social en sentido social, y aquí está. La “residencia” del cantante de rock San Siro, siete espectáculos, los “siete magníficos” que él llama desde el escenario, comienza con una trilogía: “Plasco Rossi”, el espectáculo sobre una banda de desvalidos; Luego la burla al poder de la “República de Asilo” en la que Vasco, cuando en la canción llegan el maestro y la policía para drogar a los niños, se burla del Primer Ministro con las palabras “Georgia te amaré” a voz en cuello. ; Y una vez más, “las tomas de arriba” están dedicadas a “todos los sinvergüenzas que gobiernan este mundo”. “El año pasado hice un programa sobre sentimientos íntimos y personales. Este año he pensado en una lista más fuerte: vivimos en una situación miserable, volvemos mal al populismo y a las noticias falsas”, afirmó en un encuentro con sus aficionados en el Corriere con motivo de la entrega de la ciudad al alcalde Sala della Bergamina. de Milán (y ayer también el reconocimiento de la región de Lombardía entregado por el presidente Fontana) Un golpe, en la segunda parte del espectáculo que dura más de dos horas y media, también llega al líder de la liga y Vasco añade al texto). de “No hace falta mucho”, para ser intolerantes: díselo a Salvini, díselo a los que votan a Salvini, no hay ira, no hay odio, no hay ironía, pero mira la sonrisa sarcástica en las pantallas gigantes. También hay preocupación y sobre todo deseo de libertad. No tiene miedo de decir lo que piensa ni del árbitro, pero incluso sin girar la cabeza hacia otro lado como hacen muchos de sus compañeros que temen perder a algunos aficionados, no es su problema. .