Eres grande, injertado aquí

Montesano da una actuación impecable, pero Lucarelli no puede contener la polémica por la falta de Vax que ha enturbiado al actor: “Llegué a Palando y me olvidé de todo, incluso de las cosas terribles que he dicho en los últimos dos años”. .”

a mi Bailando con las estrellas es tu turno Enrico Montesano. El actor sale a la pista sin vergüenza y demuestra su extraordinario talento y experiencia en el mundo del espectáculo. La coreografía se escapa de la sencillez y la ligereza, pero no puede decirse lo mismo del veredicto del jurado que, tras numerosos elogios, se mezcla en Lucarelli salvaje. El juez no puede prescindir de sí mismo en busca de pregunta no vaxRecientemente, Montessano ha atraído mucha controversia.

Lucarelli excava en Montesano para vacunas

Tras su actuación como bailarín, Montesano recibió una calurosa bienvenida por parte del público asistente y ante todo elogios a la presentadora. “Me parece que separé una estrella y la traje aquí”., confirma Mili Carlucci. “Es el campeón del cine, del teatro y de la televisión, y traerlo aquí es un aporte más al programa”. Los jueces se expresan enfatizando los elogios, pero cuando es el turno de Selvagia Lucarelli, la periodista se saca una piedrecita del zapato. “El verdadero conflicto de intereses de esta noche es en realidad con Montesano.‘, el comienza.

Bailar es agradable porque si también tuviste problemas anteriores con alguien, que en este caso se relaciona con todas las cosas horribles que dijiste en los últimos años, sentarte aquí y olvidarte de todo. O más bien lo recuerdo, pero me centro en el baile y debo decir que hay trabajo. El adulto y el vacunado ¿Estás aquí, de todos estos, eh Montesano?

La polémica por la falta de VAC que ensombreció a Montesano

uno de Enrico Montesano Apareció en el equipo de concursantes del anuncio como una presencia algo agotada. El actor, durante los dos últimos años de la pandemia de hecho, Se puso del lado público sin ninguna actitud corrupta.. Siempre inclinado a la política, Montesano aparecía en las plazas vestido como una figura divisiva en un momento demasiado caliente para la opinión pública, y terminaba inevitablemente en un torbellino de polémica. No solo eso, el actor promovió un movimiento de desobediencia civil contra los ciudadanos, y los empujó a hacerlo Negativa a pagar la tasa de licencia. Divide la tarifa de suscripción y cancela la suscripción Rai. No ves los canales públicos. No consumas, no sigas más programas”, Sugerencia.