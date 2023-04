Érase una vez Fiat Multipla. El ingenioso coche que hace 25 años metió seis plazas a 3,99 metros

Érase una vez Multipla. Érase una vez un coche extraño en el que casi podías montar de pie, como si fuera un carrito que nunca se convertía en calabaza, ni siquiera cuando llegabas a casa pasada la medianoche. Érase una vez Multipla, era 1998 y era la época de su segunda vida después de haber sido vivida por primera vez por Dante Giacosa en 1956. Ojo, quién sabe mañana o pasado -lo decimos con una sonrisa- su nombre podría volver

Hace veinticinco años, el Multipla era un Fiat diferente a cualquier otro en el mundo: seis en dos filas de asientos idénticos, largos y cuadrados con piso plano, solo 3,99 m de largo por no decir 4, y 1,87 m de ancho. a 2,10m con los espejos abiertos, una talla principal en el lateral.

Fue diseñado por Roberto Giolitto y en ese momento se rumoreaba que el ingeniero Paolo Cantarella, durante dos años al frente del Grupo Fiat y presidente de Fiat Otto durante los últimos seis años, a menudo iba voluntariamente al centro de elegancia de Mirafiori para poner su boca alrededor. Y quieres decir cosas sobre esas extrañas minivans, empezando por la parte delantera donde se colocaron dos faros en un escalón que partía el parabrisas y el capó, así como las luces siempre redondas que estaban debajo, donde deberían haber estado.

El Multipla no era bonito, pero era hermoso por dentro e inteligente, en resumen, era un automóvil que tenía que ser conducido y vivido para poder disfrutarlo de verdad. La cabina, luminosa gracias a la línea de cintura baja, era democrática con el mismo espacio para los seis. El maletero era espacioso, de 430 litros a 1.300 para renunciar a las tres plazas de la segunda fila. Luego ese piso plano que permitía sentarse en el medio deslizándose en los asientos sin problemas o incluso subir a bordo en línea recta, como en los coches o carruajes menos valiosos de principios de siglo.

Los que se sentaban al volante, tan altos como los demás, tenían al alcance de la mano la pequeña palanca de cambios en la parte superior de la consola, por lo que los que se sentaban a su lado no tenían problemas con los pies. Si no había nadie presente, el respaldo del asiento delantero central se plegaba para convertirse en una pequeña mesa o, si se solicitaba en el momento de la compra, en una mini-nevera en lugar del sexto asiento.

El Multipla no era bonito, pero en 1999 una muestra acabó en el Moma de Nueva York para la exposición “Different Roads”, el vehículo adecuado para nuevas formas de desplazamiento. Sí, en la carretera, la minivan Fiat se comportó como un verdadero automóvil familiar, motores de gasolina, GLP, metano, turbodiésel con el último motor recomendado porque la economía de combustible no estaba a la altura. El Multipla fue un golpe en la cara para la aerodinámica: tenía una sección delantera alta y ancha y ni el más mínimo indicio de un techo inclinado detrás de él, una arquitectura perfecta para explotar cada centímetro interior pero cero en la tubería para el flujo de aire.

Nuestro seis plazas no tuvo mucho éxito en el mercado y no se parecía a ningún otro en el mundo, aunque el Giacosa también tenía seis plazas pero en tres filas y un techo trasero inclinado que no podía ser más definido. Demasiado temprano, demasiado tarde, demasiado original y ya está, el Multipla de Giolito permaneció en la lista hasta 2010, sin embargo, después de un desafortunado restyling en 2004 que lo unió en el famoso escalón y en los faros según la tradición.

Mucho antes, afortunadamente, Multipla fue protagonista de un spot publicitario que hace aún más grato el recuerdo de Michael Schumacher. El joven chófer se presta a la interpretación, pues una vez ha conseguido hacerse querer y hablar italiano: en un restaurante elegante en un momento mueve seis sillas en dos filas para abrir el seis plazas del Multipla. Un restaurador escéptico pregunta: “¿Y qué pasa con el equipaje?” Shumi rápidamente colocó el carrito de dulces detrás de la segunda fila de sillas. érase una vez.