Autos, los más caros del mundo: aquí están los superdeportivos que valen millones

Si quieres saber qué autos valen más dinero en el mundo, sigue leyendo: te sorprenderás

Para aquellos que están acostumbrados a los autos pequeños clásicos o en la mayoría de los SUV familiares se sienten cómodos cuando tienen que hacer un viaje largo con muchas bolsas y equipaje, ver los precios de estos autos les da vueltas la cabeza. mercado de autos de lujo Sin embargo, es una de las zonas más prósperas y los que tienen mucho dinero no renuncian a un superdeportivo, a lucirse en eventos públicos para asombrar aún más. A continuación se muestran los modelos más asequibles.

Nunca hay un asimiento en el lujo Y los que están acostumbrados a vivir entre ellos no estarán completamente satisfechos con lo que tienen. Así que comprar el último modelo de uno de los coches más populares del momento es una prioridad para unos pocos elegidos, aunque alguien por ahí lo hace: si quieres saber ¿Cuáles son los coches más caros? Existen, te lo contamos.

Los coches más caros del mundo – todos los modelos

Sólo existen 60 unidades de esta máquina que estamos a punto de mostrarte, un número que indica claramente su exclusividad. Viene con una extensión Bugatti Chiron Pur Sport Y su precio parte de los 3 millones de euros, más impuestos. También de Bugatti Quirón Super Sport 300+Capaz de entregar hasta 1.600 caballos: su coste supera los 3,5 millones de euros, de nuevo sin impuestos.

Todavía el próximo Bugatti, del que solo hay 40 unidades en el mercado: es el Bugatti Bolide, que cuesta 4 millones cada uno. Pero este no es el coche más caro de la casa francesa. allá bugatti divo Llega a un precio de 5,8 millones de euros, en cambio Bugatti Centodeci A partir de 8 millones de euros. Uno no puede dejar de mencionar Bugatti La Voiture Noire, vendido por 11 millones de euros. En Lamborghini, no se puede dejar de mencionar la exclusividad. Roadster Sian de 819 hpque tiene un coste inicial de unos 3 millones de euros.

Para ahorrar algo, puedes optar por la versión Coupè, por la módica suma de dos millones y medio de euros. hay, también Aston Martin Valkyrie AMR Pro No es nada barato: solo se fabricaron 40 ejemplares con un coste de 3,5 millones de euros. Sin embargo, a partir de 3,7 millones de euros, el Pagani Huayra Roadster BC. Sin embargo, el coche más caro del mundo de todos es Cola de barco Rolls Royceuna pieza costó entre 20 y 26 millones de euros.