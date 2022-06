Entre los muchos videojuegos vistos estos días, ¿es probable que no te haya gustado algo? – Multijugador.it

Mis ediciones favoritas de las revistas especializadas siempre han sido aquellas con los informes de Exposiciones. Eran lo que consideraríamos un tipo de fiesta de jugadores. En el mes siguiente a la feria, la mitad o más de las páginas de las revistas solían estar dedicadas a la historia de todos los juegos que los editores podían ver o probar durante los datos. Evento. Páginas y páginas de artículos muy breves, muchas veces con una sola imagen por juego, a veces solo con texto, que intentaban calcular todo lo que correría en los siguientes meses. Tenga en cuenta que no hay otra forma de consultar. Esos 300 personajes en cada juego y esas imágenes fijas han sido todo lo que se ha sabido de muchos de los títulos enumerados durante meses, si no años, al menos hasta las reseñas.



¿Es posible que muchos jugadores hayan perdido toda la curiosidad?

Como un entusiasta completo que pasó cada minuto libre de su vida pensando en videojuegos, estos números fueron oportunidades perfectas para obtener algunos menús. Entonces, armado de lápiz y papel, escribí en orden las direcciones que más me interesan, agregando pistas para crear jerarquías entre las que consideraba inaceptables, las siempre apetecibles pero secundarias y las que había que restaurar. Por supuesto que no estaba interesado en todo, pero el punto es que nunca recuerdo dejar una hoja en blanco o quejarme por la falta de juegos. Algo hizo por mí, algo no lo hizo. No se leyeron las quejas sobre “eventos derrotados” o “conferencias inútiles”. Puede que haya habido algunos juicios algo tibios sobre el programa actual, pero los juegos estaban ahí y eso era lo importante. Algunos habrían resultado excepcionales, otros no, pero pensar en ellos en esos momentos de “descubrimiento” no tenía mucho sentido. Es mejor dejarse guiar por la curiosidad.

Es desgarrador leer sobre las personas, desde simples usuarios hasta los llamados expertos en el sector, que se definen como entusiastas de los videojuegos y parecen incapaces de encontrar frente a los cientos de tráilers vistos en diferentes eventos algo que les interese. . Los de “todo apesta” o “todo es inútil”. Sin ningún discurso ni arrepentimiento, dijo, los acontecimientos en la Franja ya no son lo que solían ser. En su mayoría, se han vuelto técnicamente innecesarios en el sentido de que ahora hay muchas oportunidades para presentar juegos a una audiencia, de una manera más directa y dialógica. Muchos prefieren usarlo para mostrar títulos previamente anunciados, lo que quita muchas sorpresas. Pero más allá del espectáculo en sí, hay juegos y mucho más. Juegos de terror, conducción y supervivencia, juegos de disparos, juegos de rol, juegos de rompecabezas, etc. ¿Es posible que, aparte de las consideraciones egoístas de los eventos como un espectáculo, que de hecho todos hacemos un poco, muchos nunca encuentren juegos que les interesen? ¿Es posible que en los últimos días, entre Summer Game Fest, Xbox & Bethesda Showcase, Devolver Digital, Guerrilla Collective, Future Games Show, Capcom y todo lo demás, no haya nada especial sobre esta lista virtual de juegos en los que has estado? ¿esperando? Después del nivel triple A, ¿no queda vida en el mundo del jugador medio? ¿Realmente el sector está lleno de “almas muertas”, hasta que lo ponemos al estilo Gogol?

