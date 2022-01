Entra Francesca Vialdini * Biccy.it

Diana Del Buffalo Esta tarde conducida por Francesca Vialdini en el primer episodio del Año Nuevo De nosotros a una rueda libre.

“Bienvenidos de nuevo al primer episodio del año, ¿cómo fue la Navidad?El presentador comenzó antes de hospedar Diana Del Buffalo. Sin embargo, la entrevista con la actriz no se difundió, sino unos días antes de las vacaciones navideñas. incluso antes La polémica de la actriz por la vacuna contra Covid.

La actriz ha relanzado su carrera con Francesca Vialdini, empezando por la fantasía Dios ayudanos a Once Studio One. Sin embargo, quienes esperaban una pregunta sobre la controversia de la semana se sintieron decepcionados. Esto no se debe a que el anfitrión haya omitido intencionalmente esta parte, sino simplemente a que la entrevista fue grabada. primero.

Diana del Buffalo, entrevista sobre Rai1 es controvertida: interviene Francesca Vialdini

Francesca Vialdini lo identificó en Instagram: “Las declaraciones de los héroes de esta semana no se pueden discutir en la transmisión.Pero Rai1 también ha instalado específicamente la frase “entrevista grabada” para evitar controversias.

Cabe señalar una pregunta de Fialdini: “¿Qué debería pedirte para avergonzarte?La pregunta que de búfalo puede respondervacuna para el COVID-19En cambio, respondió así:

“¿De qué me avergonzaría? Bueno, en cuanto a los asuntos del día: política, geografía, en fin, cosas que realmente necesitas saber. No tengo ni idea y no soy muy culta. Solo me interesa la literatura inglesa y francesa”. “

“No me vacuné porque mi corazón está bailando”