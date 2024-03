Enormes afirmaciones sobre los orígenes del Covid-19 por parte de un destacado epidemiólogo australiano

Uno de los principales epidemiólogos de Australia que dirigió un importante artículo científico sobre los orígenes de… COVID-19 Dijo que era una “posibilidad creíble” de que el virus “viniera de un laboratorio” en China, una teoría que, según dijo, estaba respaldada por “una cantidad significativa de nueva información publicada en varias audiencias del Congreso” en Estados Unidos.

La profesora Raina McIntyre de la Universidad de Nueva Gales del Sur dijo que la posibilidad de que el virus se haya creado en un laboratorio era tan plausible como la teoría del origen natural, y que otros académicos no deberían rechazarla tan rápidamente. En declaraciones a Yahoo News Australia, McIntyre, una de las más acérrimas defensoras de los cierres pandémicos en el país, explicó lo que descubrió a través de su investigación.

“El estudio utiliza una herramienta bien establecida, conocida como Grunow-Finke (GFT), que se cita en los libros de texto de medicina militar y es muy conocida en la medicina militar, para demostrar que un origen no natural es tan plausible, si no más, que “Un origen natural”. No es una teoría marginal. Baja probabilidad”, dijo McIntyre a Yahoo News.

La cuestión de los orígenes del Covid-19 “permanece abierta”

“Lo hace observando una amplia gama de inteligencias diferentes bajo 11 criterios diferentes y analizándolas utilizando un marco que ha sido probado y entrenado en epidemias naturales y no naturales anteriores. Hay un valor umbral que indica una mayor probabilidad si está por debajo o por encima del umbral”.

En epidemiología, la GFT es la herramienta más utilizada para distinguir entre epidemias anormales y epidemias naturales.

“La cuestión de los orígenes del COVID-19 sigue abierta” y se deben considerar una variedad de pruebas diferentes al investigar el tema, dijo McIntyre, incluyendo no sólo la biología y la virología, sino también la inteligencia de fuentes gubernamentales y militares.

“La pregunta sobre el origen del virus no puede ser respondida únicamente por los virólogos, porque la investigación sobre ganancia de función (por ejemplo, un virus que ha sido sometido a pasajes en serie en un modelo animal) puede no dejar signos evidentes de manipulación, y las consecuencias resultantes El virus puede parecer normal”, dijo.

“La epidemiología por sí sola no puede responder a esta pregunta.

“Aquí es donde las herramientas de análisis de riesgos como GFT son útiles, porque incluyen este y otros tipos de inteligencia en las evaluaciones… No sería científico silenciar la investigación en curso sobre este asunto, especialmente porque se ha revelado tanta información nueva en el dos años.” “A través de correos electrónicos de solicitudes de la Ley de Libertad de Información y a través de numerosas audiencias en el Congreso en los Estados Unidos”.

La mayoría de las epidemias anormales han sido clasificadas erróneamente.

Los “otros tipos de inteligencia” a los que se refiere McEntee podrían incluir fuente abierta, señales o inteligencia satelital, factores políticos, así como otros “trabajos de detectives” para reconstruir la compleja pregunta sobre el origen del SARS-COV-2, según un artículo publicado en la revista Analysis Risks.

La mayoría de las epidemias no naturales de la historia han sido juzgadas incorrectamente como naturales, explicó McIntyre, añadiendo que “los resultados de la investigación son consistentes con la conclusión a la que llegaron los científicos de la Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, Cutlip y Chrétien”.

“Es digno de mención que las agencias de inteligencia estadounidenses tienen opiniones divididas: algunas, como el FBI, dicen que es probable que se trate de una filtración de laboratorio, mientras que otras, como la CIA, dicen lo contrario: el hecho de que estas agencias sean creíbles debería decirnos que no podemos fácilmente Descartar cualquiera de las dos teorías”, dijo.

La fuga de ántrax en Sverdlovsk es un excelente ejemplo de fuga de laboratorio.

“Cuando se utilizó GFT para evaluar la fuga de ántrax de Sverdovsk en la Unión Soviética en 1979, que tanto los científicos soviéticos como estadounidenses insistieron que era normal, resultó anormal porque había mucha evidencia de anomalías.

Las agencias de inteligencia estadounidenses vieron señales satelitales de controles de carreteras y camiones de descontaminación alrededor del laboratorio de armas biológicas, lo que sugiere que había ocurrido un accidente importante, pero los científicos de ambos lados de la Guerra Fría negaron que se tratara de una fuga del laboratorio.

“Los soviéticos culparon a los animales en los mercados y mataron perros callejeros en los mercados para demostrar que estaban actuando en consecuencia; los expertos estadounidenses estuvieron de acuerdo con los soviéticos en que era normal, publicaron artículos que lo decían en las principales revistas y atacaron a cualquiera que sugiriera entonces.” A diferencia de eso.”

Doce años después, tras la caída de la Unión Soviética, Boris Yeltsin admitió que se trataba de una fuga de laboratorio.

