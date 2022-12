En medio de la ‘triple epidemia’, dicen expertos, es hora de volver a taparse

“El hecho básico es que las máscaras funcionan”, dijo Serra Madad, directora sénior del Programa de patógenos específicos de todo el sistema en Hospitals + Health en la ciudad de Nueva York. “Ya sea que esté hablando de Covid-19 u otros virus respiratorios como RSV e influenza, usar una máscara lo ayudará a protegerse de todas estas enfermedades virales respiratorias”.

Otras medidas de salud pública, como lavarse las manos, limpiar superficies y filtrar el aire, también son importantes para reducir la propagación de virus respiratorios. La vacunación ha recibido un énfasis especial, particularmente por parte de la Casa Blanca y los Centros para el Control de Enfermedades, y debe vacunarse contra la gripe y la última vacuna de refuerzo Covid-19 si aún no lo ha hecho. Pero es mejor pensar en las vacunas como protección contra enfermedades graves si contrae un virus. Las máscaras son la primera línea de defensa contra la transmisión.

“Francamente, para prevenir la transmisión, ni los antivirales ni las vacunas han hecho un gran trabajo”, dijo el Dr. Abrar Karan, becario de enfermedades infecciosas e investigador postdoctoral en Stanford Medicine. “Lo que previene la transmisión es en realidad el enmascaramiento y tal vez la purificación del aire.. “

Al sopesar cuándo y dónde usar una máscara, el Dr. Madad recomendó prestar atención a los “tres elementos”: contacto cercano, lugares concurridos y espacios confinados con poca ventilación. Los expertos instaron a usar mascarillas al viajar en aviones y transporte público, y sugirieron enfáticamente hacerlo al comprar comestibles y regalos. Para pequeñas fiestas navideñas con personas que conoce, está bien renunciar a las máscaras si los invitados se han probado previamente y quedarse en casa si se sienten mimados.

Siendo realistas, no todos en los Estados Unidos, o en una ciudad determinada, usarán una máscara. De hecho, es posible que seas la única persona en la tienda o en el avión que lleve uno. No dejes que esto te desanime. Por un lado, recuerda que nadie piensa en ti tanto como tú piensas. En psicología social, esto se llama la ilusión de las luces, dijo Gretchen Chapman, profesora de ciencias sociales y de decisiones en la Universidad Carnegie Mellon. “Puedo sentir que todos me miran porque estoy usando una máscara, pero probablemente sea la undécima cosa en su lista por la que preocuparse”, dijo.

Además, el Dr. Chapman dijo: “Hay muchas situaciones en la vida en las que hacemos algo que nos avergüenza, pero si creemos que es lo suficientemente importante, lo hacemos de todos modos”.