“En la muñeca…” visto en el estudio – Libero Quotidiano

Massimo Gilletti Apareció con su muñeca vendada el domingo 24 de abril, episodio de no es el anillo. No se sabe por qué el periodista La7 recurrió a una venda, pero los detalles no escaparon a los espectadores y comentaristas en las redes sociales. Este es claramente un detalle menor, del “color”, porque la atención estaba enfocada en el cara a cara. Alejandro Orsini.

Geliti presentó al profesor de la siguiente manera: “Por sus ideas y posiciones es un hereje. Es un científico que ha escrito libros muy importantes y dice cosas divisivas e incómodas sobre la guerra en Ucrania. Estoy totalmente en contra en algunas cosas, pero precisamente porque estamos en un periodo de guerra, la libertad no se puede poner La expresión está en el desván y tenemos que aceptar la confrontación dialéctica Alguien me dijo que no debí invitar es una historia que en realidad viví con el covid, pero la democracia difiere precisamente porque nadie debe tener miedo de enfrentarse, aunque uno deba hacerlo”.

“Yo no me considero un hereje -fue la respuesta de Orsini- me siento un luchador en el mundo de la cultura y siento que he vencido a todos mis enemigos. Intentaron calumniarme, impedir que yo fuera a opinar, intentaron falsear mis palabras: derroté a toda esta gente, mis oponentes son injustos y cobardes”.