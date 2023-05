El veredicto del restaurante Michelin enfurece a los padres

el niños Los menores de 12 años deben permanecer sentados en la mesa durante la comida. Una regla estricta, sobre la base de la cual es famoso restaurante reportado en guia michelin No regatea, pero generó polémica en la red tras las quejas del padre, quien expresó su descontento tras intentar reservar para él y su familia con dos personas. niños. Un tema que generó mucha polémica en las redes sociales, y tocó un nervio sensible tanto para la categoría de “padres” como para los que no tienen hijos.









Mamá amamanta a su hija en público sin cubrirse: ‘Los hombres me dicen que están emocionados, pero no me importa’





“Sí a los perros, no a los niños”, lo echaron del restaurante porque iba con un bebé de 6 meses: Error de cochecito









Los niños fueron obligados a permanecer sentados en la mesa del restaurante.





En el apartado de reservas online de la web del restaurante español O Fragón, en Fisterra, se lee: “Los niños menores de 12 años deben sentarse siempre a la mesa acompañados de sus padres, de lo contrario habrá que reconsiderar la reserva”. Una regla que no le fue bien a un padre de dos hijos que no dudó en denunciarlo en Twitter. Tengo dos hijos. Fui a hacer una reserva a un restaurante popular de la Costa da Morte. Leí en la web: “Los niños menores de 12 años deben permanecer sentados durante toda la comida; Si vienes con niños, llama antes de reservar. Dime, ¿es disuasorio, aterrador o discriminatorio? escribe el padre en un tuit que rápidamente se volvió viral.





Ten des pequinos. Fun Facer unha reserva nun conceido restaurantante da costa da morte. Leo en la web: “Los niños menores de 12 deben Permanentecer sentados toda la comida; sivenire con niños llame antes de reserve”. Deganemi ¿disuasivo o aterrador o discriminatorio? -Alfonso Pato (@alfonso_pato) 27 de abril de 2023









comentarios





A los pocos días, el tuit había acumulado miles de visitas y comentarios de todo tipo: «Quería que lo interpretaran así, pero en mi opinión era por la seguridad de los niños y de quienes los rodean. De hecho, explicaron que tienen una ventana grande y que ya ha habido accidentes con niños, “clientes y trabajadores no deben aguantar a los niños de otras personas”. Si no te gusta la prohibición de correr y gritar en un restaurante, sácalos a pasear.” Me parece perfecto para un dueño de restaurante que pretende dar un buen servicio al resto de comensales que no tiene que poner con los malos modales de muchos padres. A ellos no les importan sus hijos, no solo en el restaurante”, “Estoy completamente de acuerdo con el dueño del restaurante, si los niños no aprenden, no los saquen a comer afuera, y los demás no No tendrás que aguantar a los niños corriendo y gritando entre mesas. Por otro lado, hay padres que creen que los meseros o trabajadores de varias empresas están ahí para “cuidar” a sus hijos.

















Explicaciones del restaurante





Y según El Español, el restaurante se ha defendido de las acusaciones, afirmando que las especificaciones aparecen en su sitio web por el bien de los clientes, ya que el lugar está completamente acristalado y ya han tenido un accidente en el pasado. Pero no solo eso, también confirma que ha habido casos de niños que desaparecieron entrando en una zona montañosa cercana.

Última actualización: lunes 8 de mayo de 2023 a las 13:45



© Reproducción Reservada