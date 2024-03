En Donbass, la espalda se ha convertido en el frente. Las maniobras de Moscú ponen a prueba a sus aliados

¿Significa esto que los rusos están a punto de abrirse paso? “En absoluto. Putin ha perdido casi 20.000 soldados en los últimos dos meses y todavía no tiene suficientes soldados para continuar el avance. Quizás pueda intentar un contraataque en el verano, si logra reunir nuevos reclutas. Pero al final Mismo tiempo La superioridad de hombres, drones, misiles, artillería, aviones y tanques permite a su ejército agotar al nuestro.“, admiten los oficiales de la 3.ª Brigada, que reúne a las mejores fuerzas ucranianas en Donbass.

También hablan libremente con periodistas extranjeros, uno de los elementos llamativos que más de 25 meses después de que comenzara la guerra: las críticas al gobierno de Zelensky ya no son tabú y los ucranianos todavía creen colectivamente que aún no es tiempo de elecciones. Ven mientras están bajo ataque. Crece el descontento por la falta de planificación para el reemplazo de las fuerzas de combate Sobre todo, no pensar en construir líneas de defensa más sólidas.