Empoli-Salernitana 1-1: goles de Cutrone y Bonazoli. Beiruti falla un penalti

Un juego loco, hermoso y cruel que congela a la empresa Salernitana. El equipo de Nicolás tuvo otro resultado útil, pero esperaba una redención casi segura en Empoli. Sin embargo, Perotti extraña el rigor de la victoria y ahora los habitantes de Campan ya no son dueños de su propio destino. El punto de Salernitana gobierna aritméticamente Venecia hacia abajo.

Mientras tanto, Empoli salta a la cancha: no puede competir en el plano material, pero cuando se la pone en la organización se luce claramente. Y así llega la ventaja en el 31′: Verre se retrae mientras Asllani se mueve verticalmente, los dos combinan y el último, todavía recto, pone el balón en la trayectoria de Cutrone que esta vez no fue un error. Una demostración práctica de por qué Empoli alcanzó la redención tan pronto, la obra maestra de Andrezulli. Es un duro golpe para Salernitana. Las formas de llegar a la zona de repente parecen más complicadas y difíciles. Así que lo intentamos por fuera: Verdi a los 36′, Radovanovic a los 38′, Ederson a los 41′, Matzucci a los 45′. Todo está fuera de lugar.

Como el primer intento de recuperación de Ederson. Salernitana no está zonificada: Nicola busca golosina y pone a Bonazzoli por Kastanos, tirando a Verdi por el medio. El juego se vuelve loco, hermoso e implacable. Empoli jugando al fútbol: Empezó desde abajo y Vieri lo remató al 6′ -rechaza Seppi-, al 9′ en un centro de Bandinelli, Cutrone solo en el área aplastando al lateral. Salernitana igualada en el minuto 10, Vicario desmiente: parada sin sentido de Bonazoli cada metro de la portería que despejaba un centro de Radovanovic. Las granadas pierden confianza. Están tomando riesgos. En el 19′ un contraataque de Pandinelli es interrumpido por Sippy que al rebote es de milagro sobre Bajrami (entra por Cutron). A los 24′ seg otro: Bandinelli sirve a un parisino solo en el centro del área, arriba a la izquierda. Perdón Salernitana. Cheer bomb sube el volumen para sofocar el miedo. Encuentra el valor de Salernitana. Pero también Vicario: un doble parpadeo de superhéroe sobre Djuric y luego sobre Bonazzoli en el minuto 30.

Pero aquí está el progreso en sí mismo: Scrum está en el área y Ponzoli en la dirección opuesta está haciendo volar a Archie. Nicolás pone todo lo que tiene: Mamadou Koulibaly por Verdi y Perotti por Matzucci. Solo dos nuevos jugadores produjeron el momento decisivo del partido: el centro raso del ex rumano, la ventaja del senegalés y el toque de Romagnoli. El árbitro Massa dice “pelota”. entonces no. Ratón. Castigo. La explosión de los fans de Campania. Sobre la tablilla de Perotti: el ángulo recto, otro milagro para Vicario. Pronto, Nicolás salió del banquillo para consolar al argentino. Salernitana no tiene más, en la larga recuperación, fue Empoli La Mantilla quien rozó el gol del triunfo. Por eso, sólo está de fiesta el Empoli, que hace mucho tiempo y merecidamente se ha ganado la salvación. Porque jugaba un gran fútbol. El arma está llorando.