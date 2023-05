Emma Raducanu, De repente llega Carlo: México enamorado

Emma Raduganu ya no se esconde: las fotos que rebotan en las redes sociales estas horas la han golpeado oficialmente.

Una foto que apareció en su perfil social hace unas horas causó cierto revuelo por obvias razones. Porque las personas en las redes sociales han sido escépticas durante mucho tiempo. emma raduganu Ocultando un dulce secreto, el disparo en cuestión contribuyó de alguna manera al cierre del círculo.

Todavía no hay confirmaciones oficiales en este sentido, pero no hay nada más que hablar en las redes sociales. esta no es la primera vez Chico misterioso Con el pelo suelto, aparece en compañía de un tenista británico. Por lo tanto, no debe haber más duda de que él es el novio Es un secreto que los usuarios de Instagram, Facebook y Twitter ya han estado buscando durante meses. Los primeros indicios de este romance, suponiendo que efectivamente haya algo de ternura entre ambos, se han dado desde el pasado mes de octubre. El nuevo video que los muestra juntos fue tomado hace unos días y no deja lugar a dudas.

Todo lo que queda en este punto es descubrir quién es el tipo que podría haber roto el corazón de Raduganu. Se llama Carlos Agostinellifrancés y un Jugador de fútbol Equipo de la Universidad de Stanford. No tenía nada que ver con el tenis, pero sus mundos chocaron por otra razón.

Emma Radusanu, el chico que entró en sus corazones

hijo de carlos matilde favierJefe de Relaciones Públicas Dior. Se conocen, así que cuando un sirviente contrata a la bella Emma mensajeros de la marca

Lo que explica por qué los dos estuvieron en México en los últimos días cuando se presentó la nueva colección Dior Cruise 2024. Y la foto que permitió a los fans hacer el 2+2 fue tomada en ese contexto y concluyó que sí podía ser. Agostinelli El novia del campeón

La supuesta relación -que, repetimos, aún no ha sido confirmada por los directamente involucrados- está generando una pequeña discusión en las redes sociales. Con algunas bromas alrededor del chisme. De hecho, en Twitter, Dior insiste en que Emma puede dormir sobre siete almohadas. no lo descargará. Solo queda esperar la confirmación de que todos llegarán en cualquier momento.