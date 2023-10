Eliminatorias en Nueva Zelanda, Sudáfrica son los campeones del mundo en vivo

París (Francia) – Copa Mundial de Rugby, El último verbo va a Sudáfrica ¿Quién lo gana? Cuarto título mundial Ganar 12-11 días Nueva Zelanda. Un partido que estuvo al borde del equilibrio entre All Blacks y Springboks con un final muy tenso. El segundo Mundial consecutivo lo ganó Sudáfrica y empató Nueva Zelanda. Sigue el desafío en vivo…

23.10 h

Sudáfrica, Clam du Toit

Al final de la carrera, aquí hay algunas palabras. “Hombre del partido” Du Toit: “Me siento honrado y privilegiado de ganar la Copa Mundial y representar a Sudáfrica. Cada partido fue difícil y construimos mucho en esta Copa Mundial. Gracias a mi familia y a todos los sudafricanos que nos apoyaron”.

11.03 p.m.

80′- ¡Sudáfrica es campeona del mundo!

Sudáfrica es campeona del mundo por cuarta vez en su historia. Venció a Nueva Zelanda 11-12.

11 pm

79′- ¡Sudáfrica está a un paso de la victoria!

Con sólo unos segundos restantes en el partido, Sudáfrica estaba un paso más cerca del título mundial. Ahora la última parte del juego.

22:58

77′- Nueva Zelanda lo intenta

Los All Blacks intentan jugar por la banda pero no consiguen llegar a los 22 metros.

22:51

74′- Amarilla para el sudafricano Kolbe con 14 hombres

amarillo Para Colby mi objetivo es un delantero dispuesto. Revisión y advertencia de TMO para el jugador sudafricano. Pero Nueva Zelanda, con Barrett, no logró convertir el tiro libre.

22:49

72′- ¡Sudáfrica lo intenta!

Intento de drop de Colby que no funcionó. Nueva Zelanda reanuda el juego con toque en el mediocampo.

22:46

70′- Etapa de empate del partido

El cansancio empezó a aparecer entre los dos equipos. A menos de nueve minutos del final, todavía hay un punto que separa a Nueva Zelanda de Sudáfrica.

22.40 h

Nueva Zelanda-Sudáfrica: Entradas agotadas en el Stade de France

80.065 espectadoresEstos son los aficionados en el Stade de France mientras las entradas para la final entre Nueva Zelanda y Sudáfrica están agotadas.

22:33

59′- Cambios para Sudáfrica

Otros cambios para los Springboks: Interior Klein Y Kawaja SmithFuera de Etzebeth y Vermeulen

22.30 h

57′- ¡Todos los negros lo intentan!

Esta vez el intento de los All Blacks fue bueno ya que Tele’a superó a dos defensores y luego Barrett remató. Ahora Nueva Zelanda está -1 detrás de Sudáfrica.

22:26

54′- ¡Intenta no validar a los All Blacks!

De regreso 6-12 entre nuevo Nueva Zelanda Y Sudáfrica. El gol fue anulado. Por Smith después de la revisión en TMO: De hecho, ha habido avances en la gama Savea.

22:24

53′- ¡Nueva Zelanda lo intenta!

Herrero ¡Choca y anota el primer try del partido! Nueva Zelanda está ahora -1 detrás de Sudáfrica.

22:21

51′- ¡Salvó Kolisi!

La tarjeta amarilla de Kolisi ha sido confirmada por lo que pronto podrá regresar al campo. Mientras tanto, los dos primeros cambios para Sudáfrica: Mostert y Kitschoff fuera trance Y snyman.

22.20 horas

51′- Oportunidad para Nueva Zelanda

Tiro libre para Nueva Zelanda que ahora vive su mejor momento del partido. Los All Blacks entran en la alineación buscando un try que no llega.

22.13

45′- ¡Amarilla para Kolisi!

tarjeta amarilla para Colisi. El capitán sudafricano fue expulsado tras una revisión TMO por parte del árbitro por una entrada alta a Savea, al igual que la falta que provocó la expulsión de Kane. Se ha restablecido la paridad numérica.

22.10 h

44′- ¡Arendse es peligroso!

Gran trabajo de Arendse que no logró despejar la línea.

22:08

42′- ¡Sudáfrica se acerca al gol!

Sudáfrica empezó muy fuerte el partido y estuvo a un paso de la portería, y los All Blacks se salvaron.

22:06

40′- Nueva Zelanda-Sudáfrica: Inicio del segundo tiempo

Regresan al campo Todos los negros ellos gacelas. No hay cambios para ambos equipos.

21:51

40′- Final del primer tiempo en el Stade de France

Termina la primera mitad Nueva Zelanda Y Sudáfrica que termina con característica Subordinar gacelas Reenviar a 12-6 en Todos los negros.

21:49

37′ – ¡Monga reduce distancias!

De tiro libre, Monga no cometió ningún error y puso a los All Blacks arriba por 6, reduciendo a la mitad el déficit.

21:47

36′- ¡All Blacks se acercan al arco!

Gran defensa de Sudáfrica ante Nueva Zelanda, a un paso de la portería.

21:44

34′- ¡Pollard vuelve a marcar!

Mientras tanto, Pollard aún se aleja de los postes y convierte el tiro libre ante Nueva Zelanda. Sudáfrica está ahora en +9.

21:43

33′- ¡San Kané expulsado!

El capitán de los All Black no volverá al campo. La tarjeta amarilla en realidad se vuelve roja.

21:42

32′- Una oportunidad para todos los negros

Saque de banda para Nueva Zelanda, que esta vez no cometió errores pero no pudo finalizar la jugada cuando Sudáfrica recuperó la posesión.

21:37

28′- Nueva Zelanda nuevamente superada en número

Sam Kane recibe tarjeta amarilla tras revisión en el TMO, llega amonestación con tarjeta roja por entrada alta a Kriel. Por lo tanto, Nueva Zelanda todavía tiene catorce hombres.

21:33

27′- Nada que hacer para Nueva Zelanda

Etzebeth molesta a Retallick, tiro libre para los All Blacks que regresan a los 22 de los Springboks pero aún les falta toque.

21:31

25′- Falta de los All Blacks

Los All Blacks fallaron un saque de banda en el minuto 22 para Sudáfrica. Segundo toque de falta del partido para Nueva Zelanda.

21:25

19′- ¡Sudáfrica +6!

Otro tiro libre, esta vez para Sudáfrica, ¡de nuevo Pollard para los porteros que no lo desperdician!

21:23

17′-Monga reduce distancias

Tiro libre para Nueva Zelanda, Mo’unga golpea el poste y retira uno mientras los All Blacks ganan 3-6.

21:21

15′- Primera oportunidad para los “Leones”.

Primera oportunidad también para Nueva Zelanda pero no va hacia la portería y juega a portería.

21:19

13′- ¡Tres puntos más para Sudáfrica!

Tiro libre para Sudáfrica, ¡Pollard sigue en los postes y no se equivoca! Mientras tanto, Frizell también regresó al campo y se confirmó su tarjeta amarilla.

21:09

5′- Primera sustitución de Sudáfrica

La primera sustitución de Sudáfrica: no funcionó Mbonambi, Deuda inmediata Él ocupa su lugar.

21:07

3′- Sudáfrica avanza

Pollard marcó un emocionante toque con el balón que rozó el poste y luego entró, dándole la ventaja a Sudáfrica.

21:06

3′- Nueva Zelanda, amarilla para Frisel

Tarjeta amarilla para Frizelle tras coger a Mbonambi en el cuello, lo que le obligó a permanecer diez minutos fuera del campo.

21:02

1′- Nueva Zelanda – Sudáfrica: ¡Fuera!

La espera ha terminado en el Stade de France. De cara a la final del Mundial entre All Blacks y Springboks.

20:53

Nueva Zelanda y Sudáfrica, es hora del himno nacional

Quedan pocos minutos para el inicio del partido: todo el mundo se pone de pie para escuchar el himno nacional.

20.50 h

Nueva Zelanda y Sudáfrica, comienza la ceremonia inaugural

Todo está listo en Estadio de Francia Para empezar la final del Mundial. Entonces, pasemos al adelanto protagonizado por el cantante. mika.

20.48 horas

All Blacks, el último partido de Aaron Smith

La final será allí esta noche.El último encuentro de Aaron Smith con los All Blackss. El equipo de 1998 acumuló 124 partidos internacionales en su carrera. Con éxito, Smith puede alcanzar a Daniel. Carretero y rico Guacamayo Quien ganó Copa Webb Ellis en el último partido internacional.

20.40 horas

La alineación oficial para el partido entre Nueva Zelanda y Sudáfrica

Nueva Zelanda: 15.B. Barrett, 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Tilia, 10. Monga, 9. A. Smith, 8. Savea, 7. Kane (c), 6. Frizzell, 5. S. Barrett, 4. Retallick, 3. Lomax, 2. Taylor, 1. De Groot.

Sudáfrica: 15. Willemse, 14. Arendse, 13. Riel, 12. De Allende, 11. Kolbe, 10. Pollard, 9. De Klerk, 8. Vermeulen, 7. Du Toit, 6. Colisi (c), 5. Mostert , 4. Etzbeth, 3. Malherbe, 2. Mbonambi, 1. Kiesthof.

20.30 horas

Nueva Zelanda y Sudáfrica, mira el partido

Final del Mundial entre Todos los negros ellos gacelas Será claramente visible arriba. Deportes Rai Y también para suscriptores. cielo. El partido también será retransmitido por fluir en cielo El va Y ahora.

20.15 h

Nueva Zelanda, Final Four de los All Blacks

hoy es Final Four para Nueva Zelanda El cual ganó en tres ocasiones. La única derrota data de 1995 y fue el partido contra Sudáfrica, que ganaron 15-12.

20:00

Nueva Zelanda-Sudáfrica, precedentes

Desafío entre Todos los negros Y gacelas Es un verdadero clásico en la historia del rugby. están bien 106 anteriorEstoy entre los dos equipos con un balance sonriente. Nueva Zelanda Quien ganó 62 Oportunidades en contra 39 Subordinar Sudáfrica. En cambio, hubo cuatro empates.

Estadio de Francia, París