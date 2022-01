Eliminación de la pandemia de las tiendas digitales a pedido del editor – Nerd4.life

pandemia, un juego de mesa de edición digital, ya no está disponible para su compra en Steam, App Store y Google Play. El editor, Asmodee, lo ha solicitado. Eliminación Día tiendas digitalesque cayó en un silencio general. Tenga en cuenta que el juego salió a la venta en Steam el 6 de enero, pero la noticia ahora comienza a correr.

De hecho, si no fuera por la página de Steam del juego, donde se informó que no se podía comprar por pedido del editor, no se hubiera sabido nada. Después de todo, hay muchos juegos que se han eliminado de las tiendas digitales sin mucha publicidad, por lo que pocos los notarán.

La epidemia también será eliminada de Tienda de Microsoft Y Xbox Game Pass a fines de enero de 2022, mientras que será eliminado de Nintendo eShop A finales de julio de 2022.

apareció la pregunta, Asmody Escribió una carta a PC Gamer explicando la situación, sin explicar nada en realidad. Mientras tanto, agradeció a los jugadores por su apoyo y luego afirmó que la eliminación se produjo después de varias calificaciones, que no se pudieron discutir públicamente.

Las referencias al juego también se han eliminado del sitio web de Asmodee Digital.

¿Qué podría pasar? Difícil de decir, sin más información. Depende de la nueva propiedad del editor, es decir, Grupo abrazador?