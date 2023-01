“El verdugo. ¿Pero conoces las leyes?” – Gratis todos los días

En Italia, hay leyes en vigor que un festival no puede violar: María Rita Gismondo, escuchado deSaludo AdnkronosTiene su opinión en el post. mi señora a Sanremo. Hasta que la justicia complete sus investigaciones, la señora es una ciudadana inocente, la exclusión será la confirmación de A. comportamiento justo Esto no pertenece a nuestra democracia”, prosiguió el director del Laboratorio de Microbiología Clínica, Virología y Diagnóstico de Urgencias Vitales del Hospital Sacco de Milán.

Madame, una cantante que compite en la próxima edición del festival, está involucrada en una investigación sobre vacunas falsas de Covid. El virólogo y senador habló ayer sobre su participación en el evento andres crisanti Y un especialista en enfermedades infecciosas. Mateo Bassetti. El primero pidió ser excluido del próximo festival, mientras que el segundo dijo: “Solo mira hacia atrás”.

En particular, Crisanti habló por micrófonos dia de la oveja En Rai 1 Radio hizo una comparación entre Madame y una conocida atleta: “Debería ser excluida de Sanremo Djokovic también estaba en el tenisY otra vez: es un problema de mentiras, una cuestión de civilización y de ejemplo, no sé si esto es un delito pero es moralmente inaceptable. Por otro lado, Basetti tiene una opinión diferente: “Miremos hacia adelante y no hacia atrás y evitemos la especulación”, y luego afirma que no deben ser los médicos y científicos los que se ocupen del tema, sino el poder judicial: SanremoComo médicos, no es nuestro lugar decir. Creo que Crisanti se ocupa de eso. Sanremo como político”.