“El verdadero límite que puede tener el Napoli es entender si la ADL podrá hacer algo que no se haya hecho antes”

a mi Radio Nápoles Centraldurante Fútbol en la radioIntervenido fabrizio biasinPeriodista libre: “Nápoles nos sorprende sorprendentemente partido tras partido. Este verano estuve entre los muchos que dijeron ‘mah’, pero en este momento parece un buque de guerra. No hay fallas, al contrario, la impresión es que todavía puede crecer. Muy pronto Y es cierto que después del Mundial habrá que hacer otros argumentos, pero también es fácil decir que un equipo es mucho mejor que los demás.

Napoli es fuerte este año, el año pasado también fue fuerte, pero lo que también perdió contra Verona con Gattuso, lo vi jugar un gran fútbol en un momento determinado de la temporada. El verdadero límite que podía tener era entender si De Laurentiis, río arriba, había sido capaz de hacer algo que no había hecho antes: soportar un momento de dificultad. Básicamente, en esos momentos se equivoca en algo y arrastra al equipo al nerviosismo. Spalletti en tiempo Inter? Siempre es una garantía, te garantiza un target de temporada y sobra. Siendo bueno, tuvo que marcharse el año pasado para acabar cuarto, y después de que le aseguraran tres meses después, le pidieron el Scudetto. Podría haberlo ganado, pero siempre hay que recordar por dónde empezar. El paso extra depende de quién está a su alrededor, no de él. Siempre me gustó y en Milán perdió el tren porque en un momento Marotta pidió un salto cuántico con Conte”.