El único pan saludable que puedes comer todos los días sin engordar

cuando intentas Pérdida de peso o Prevenir el aumento de pesoLo que come (y el tamaño de las porciones) es tan importante como la cantidad de tiempo para el ejercicio. Dicho esto, nos comunicamos con dietistas registrados, nutricionistas y otros expertos en salud registrados para obtener consejos a la hora de elegir El pan más saludable No conducirá al aumento de peso (cuando se toma con moderación y cuando se combina con una dieta balanceada y ejercicio regular). Siga leyendo para obtener sugerencias, información y todo lo demás. integral y pan integral. De Bestia TriesteMPH, RD, LD, dietista registrado para suplementos de Balance One, W lisa richardsdietista registrada y creadora de The Candida Diet.

Beneficios para perder peso de las tostadas de trigo integral/grano integral

El pan, señala Best, es “un alimento que debe comerse con moderación” por su naturaleza procesada y refinada. Ella explica que el pan blanco es “denso en calorías e inflamatorio”. Comer este tipo de pan regularmente, dice, “conducirá a un aumento de peso”, porque la mayoría de estos panes están “hechos con granos refinados, azúcar y conservantes”. Ella enfatiza que estos son componentes inflamatorios y se descomponen rápidamente para almacenarse como grasa.

Richards está de acuerdo y dice que para evitar esto, la clave es elegir “pan de trigo integral u otro grano integral que no haya sido refinado”. Best dice que los carbohidratos refinados tienen muchos efectos secundarios negativos en nuestra salud, y la grasa abdominal es solo uno de ellos. “El pan blanco y enriquecido en particular se ha sometido a un proceso de refinación en el que se han eliminado la fibra y los nutrientes beneficiosos, posiblemente reemplazados por versiones artificiales”, agrega. Richards continúa diciendo que el “contenido de fibra de los granos integrales y los panes” elaborados con ellos “lo ayudará a alcanzar sus objetivos de pérdida de peso” porque contienen nutrientes importantes que lo mantendrán lleno y saciado, le brindarán energía para el ejercicio y, lo que es más importante, lo harán menos probabilidades de comer más tarde.

Una regla general, brinda Richards, es “mirar la lista de ingredientes” de su pan favorito, así como “evitar cualquier pan que comience con la palabra ‘enriquecido’. Su metabolismo”. la sensación de saciedad evitará comer en exceso y disfrutar de alimentos ricos en calorías y azúcar”, dice, enfatizando la importancia de omitir el pan blanco si su objetivo es evitar el aumento de peso, y elegir la opción de granos integrales o de trigo integral en su lugar. .