El trazado de rayos activo confirma las carreras, no solo en repetición, director creativo – Nerd4.life

Chris Isaki, director creativo de The New Forza Motorsport Para PC y Xbox, durante la transmisión en vivo, reiterar que el nuevo juego Turn 10 contará con trazado de rayos en tiempo real durante las competicionesy no solo durante los reinicios o el modo de imagen, asegurando que los desarrolladores no intenten engañar a los jugadores en este sentido.

Forza Motorsport se presentó para PC y Xbox durante Xbox & Bethesda Showcase 2022, donde vimos el primer video de juego y se confirmó que el juego usará trazado de rayos en tiempo real.



Forza Motorsport, foto oficial

Sin embargo, aparentemente, dados los precedentes de Forza Horizon 5 (solo fuera de las carreras) y Gran Turismo 7 (solo en las repeticiones y en el garaje), Esaki sintió la necesidad de aclarar este punto, es decir, que el trazado de rayos activo estaría activo durante las carreras. , mientras jugamos, todo en tiempo real.

“El trazado de rayos está aquí. Va por buen camino y, lo que es más importante, es con jugabilidad en tiempo real. Realmente quiero dejarlo claro: cuando decimos ‘en camino’, no significa que esté en reproducción o solo en modo de imagen. estamos tratando de ser misteriosos”. Isaki dijo durante una transmisión en vivo. “No estamos tratando de engañarte. Cuando estás compitiendo y cuando estás jugando Forza Motorsport, el trazado de rayos está activado. Queremos ser claros al respecto. Cuando se trata de trazado de rayos, sí, se ve increíble: se ve realista e inmersivo y lo ves en el juego. Realmente quiero ser muy claro al respecto.

Te recordamos que Forza Motorsport estará disponible en Xbox, PC y consolas en la nube durante Primavera 2023.