El tope del cableado hace que los constructores se arrodillen

el hilo esta perdido – Los Conflicto en Ucrania, Tragedia humana inconmensurable, creando confusión en todo el mundo y en todos los campos. Por ejemplo, la industria automotriz europea se ve afectada tanto por la negligencia de Rusia (Aquí noticias) y falta de componentes Construido en Ucrania. Mucha gente no sabe esto, pero hay productos importantes de autopartes en Ucrania, en primer lugar Cableado eléctrico. Estos sofisticados cables y conectores de alimentación tienen un alcance de 5 km en un automóvil promedio, sin los cuales sería completamente imposible ensamblar cualquier vehículo. Lo que complica las cosas es el hecho de que son específicos para cada modelo y no se pueden modificar a otro automóvil. La mayoría de las personas están sufriendo actualmente Grupo Volkswagen Y esto BMWLa gente busca desesperadamente proveedores alternativos incluso en México y China Mercedes Benz La producción está disminuyendo.

Miro alrededor del mundo – Desde AudiPor ejemplo, informan que ambos grupos trabajan para convencer a los proveedores clave. Cambiar la producción de sillas de montar Actualmente se encuentra en otras fábricas de Ucrania para encontrar proveedores alternativos. Según la agencia Reuters, la investigación va desde Europa del Este hasta el norte de África, pasando por México y “probablemente” China. “Hemos estado trabajando con diferentes proveedores en estas áreas durante muchos años, por ejemplo, es posible dividir la producción de los proveedores en múltiples ubicaciones”, dice Audi. Para Encuentre fuentes alternativas Si bien Stellandis ya ha desviado su distribución de Ucrania a otras regiones europeas, su cableado se ha mantenido en secreto. L ‘Ucrania Está cerca de las fábricas de los fabricantes de automóviles europeos, tiene más materias primas, tiene trabajadores más calificados y es más barato que los repuestos en Occidente, lo que lo hace más adecuado para la distribución de repuestos. Por eso, para los japoneses no es casualidad fujikurafrancés Nexans Y alemán leones Hay fábricas en este país perseguido.

Mudarse no es fácil – Fujikura detiene la producción por completo después de la invasión, otros activos Capacidad reducida, Pero ni Fujikura ni Nexan quisieron comentar sobre sus planes alternativos; Cabe señalar que los proveedores de plantas en Ucrania, como Kromberg & Schubert, Yazaki y Leoni, tienen plantas en otros países. Sin embargo, con producción en otros países de bajo coste pero plantas ya operativas como Rumanía, Serbia o Túnez, Necesito comprar maquinas nuevas Para maximizar la capacidad, la instalación lleva meses y grandes costos. La gravedad de la situación la atestigua un fabricante de cables ubicado en el oeste de Ucrania, quien habló cuando se le pidió no ser identificado para proteger la seguridad de los trabajadores. Aunque la producción se interrumpió por la noche debido a la orden de toque de queda, la producción continuó a baja velocidad durante el día. Hay otro problema importante con el transporte: según Nick Klein, vicepresidente de la empresa de logística OEC Group, la silla de montar está siendo empujada más al sur hacia la frontera rumana porque los combates no han llegado a esa zona. Sin embargo, la situación podría empeorar Y la cantidad de camioneros que quieren conducir en esas rutas se reducirá a cero si la colisión se extiende en ese momento. Klein hizo hincapié en el hecho de que los fabricantes con proveedores en Ucrania tienen que moverse rápidamente y enfrentar dificultades porque tienen que hacer pedidos por adelantado porque se deben tener en cuenta los retrasos y la competencia de otros fabricantes de automóviles. Las dificultades para los fabricantes, en definitiva, se acumulan constantemente: epidemia, crisis de los chips, subida de precios y ahora este ridículo y terrible conflicto.