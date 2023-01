El telescopio espacial James Webb observa el universo primitivo y ve galaxias como nuestra propia Vía Láctea.

nuevas fotos de[{” attribute=””>NASA’s James Webb Space Telescope (JWST) reveal for the first time galaxies with stellar bars — elongated features of stars stretching from the centers of galaxies into their outer disks — at a time when the universe was a mere 25% of its present age. The finding of so-called barred galaxies, similar to our Milky Way, this early in the universe will require astrophysicists to refine their theories of galaxy evolution.

Prior to JWST, images from the Hubble Space Telescope had never detected bars at such young epochs. In a Hubble image, one galaxy, EGS-23205, is little more than a disk-shaped smudge, but in the corresponding JWST image taken this past summer, it’s a beautiful spiral galaxy with a clear stellar bar.

“I took one look at these data, and I said, ‘We are dropping everything else!’” said Shardha Jogee, professor of astronomy at The University of Texas at Austin. “The bars hardly visible in Hubble data just popped out in the JWST image, showing the tremendous power of JWST to see the underlying structure in galaxies,” she said, describing data from the Cosmic Evolution Early Release Science Survey (CEERS), led by UT Austin professor, Steven Finkelstein.

The team identified another barred galaxy, EGS-24268, also from about 11 billion years ago, which makes two barred galaxies existing farther back in time than any previously discovered.

In an article accepted for publication in The Astrophysical Journal Letters, they highlight these two galaxies and show examples of four other barred galaxies from more than 8 billion years ago.

“For this study, we are looking at a new regime where no one had used this kind of data or done this kind of quantitative analysis before,” said Yuchen “Kay” Guo, a graduate student who led the analysis, “so everything is new. It’s like going into a forest that nobody has ever gone into.”

Bars play an important role in galaxy evolution by funneling gas into the central regions, boosting star formation.

“Bars solve the supply chain problem in galaxies,” Jogee said. “Just like we need to bring raw material from the harbor to inland factories that make new products, a bar powerfully transports gas into the central region where the gas is rapidly converted into new stars at a rate typically 10 to 100 times faster than in the rest of the galaxy.”

Bars also help to grow supermassive black holes in the centers of galaxies by channeling the gas part of the way.



Esta simulación muestra cómo se forman las barras estelares (izquierda) y los flujos de gas impulsados ​​por barras (derecha). Las barras estelares juegan un papel importante en la evolución galáctica al canalizar el gas hacia las regiones centrales de la galaxia, donde se convierte rápidamente en nuevas estrellas, de 10 a 100 veces más rápido que el resto de la galaxia. Las barras también ayudan indirectamente a la formación de agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias al dirigir la parte gaseosa del camino. Crédito: Françoise Combes, Observatorio de París

El descubrimiento de barras durante estas edades tempranas ha sacudido los escenarios de la evolución de las galaxias de varias maneras.

“Esta detección temprana de las barras significa que los modelos de evolución de galaxias ahora tienen un nuevo camino a través de las barras para acelerar la producción de nuevas estrellas en edades tempranas”, dijo Jogee.

Y la existencia de estas barras tempranas desafía los modelos teóricos porque necesitan corregir la física galáctica para predecir la abundancia correcta de barras. El equipo probará diferentes modelos en sus próximos artículos.

JWST puede revelar estructuras en galaxias distantes mejor que Hubble por dos razones: primero, su espejo más grande le da una mayor capacidad de captación de luz, lo que le permite ver más lejos y con mayor resolución. En segundo lugar, puede ver mejor a través del polvo porque observa en longitudes de onda infrarrojas más largas que el telescopio Hubble.

Los estudiantes universitarios Eden Wise y Zilei Chen jugaron un papel importante en la investigación al revisar visualmente cientos de galaxias, buscando aquellas que parecían tener barras, lo que ayudó a reducir la lista a unas pocas docenas para que otros investigadores pudieran analizarla con cálculos más intensivos. . Que se acerca.

arXiv: 2210.08658

Otros coautores de la Universidad de Austin son Stephen Finkelstein, Michaela Bagley y Maximilian Franco. Docenas de coautores de otras instituciones provienen de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, España, Francia, Italia, Australia e Israel.

El financiamiento para esta investigación fue proporcionado en parte por Roland K. Blumberg Endowment in Astronomy, Heising-Simons Foundation y NASA. Este trabajo se basó en los recursos del Centro de Computación Avanzada de Texas, incluida Frontera, la supercomputadora más poderosa de una universidad estadounidense.