El telescopio chino no encontró ninguna señal extraña. La búsqueda continúa.

Jill Tarter, quien leyó el informe cuando era estudiante de posgrado y dedicó su vida a buscar inteligencia extraterrestre, “Por primera vez, teníamos tecnología que nos permite hacer un experimento en lugar de preguntar a sacerdotes y filósofos”, dijo en Una entrevista hace una década.

El “Proyecto Cyclops” resumió los resultados de un taller de la NASA sobre cómo descubrir civilizaciones extraterrestres. se le atribuye… NASA

Cyclops y el trabajo que me inspiró esta semana me recordó cuando La palabra brilló en todo el mundo que los astrónomos chinos habían descubierto una señal de radio que tenía las características de ser de una civilización extraterrestre, es decir, tenía un ancho de banda extremadamente estrecho de 140,604 MHz, una naturaleza precisa que normalmente no lograría por sí sola.