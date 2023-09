El súper bono es de solo 110 para las obras que comienzan a finales de septiembre. No será posible continuar con todos los trabajos en 2024.

Más que un agujero en las cuentas. defecto. El coste para el tesoro estatal. Súper bono Sigue aumentando. La proyección original de un costo de “sólo” 36.600 millones de dólares resultó ser un espejismo. El 110 por ciento está viajando ahora. Alrededor de 80-85 mil millones en gasto. El gasto asciende a 3,5 mil millones por mes. Parte de este dinero irá al déficit este año, lo que provocará que éste aumente. ¿contigo? La cifra sólo se conocerá el 27 de septiembre, con la nota actualizada de Nadef, pero se reconoce que la cifra final no será el 4,5 por ciento estimado sólo en abril. No se puede descartar la posibilidad de que alcance el 6% o más. Afortunadamente para 2023, el Pacto de Estabilidad aún está pendiente y Eurostat no ha decidido reclasificar la bonificación mediante el reparto de gastos también en años futuros. A pesar de todo esto, el gobierno tendrá que prorrogar nuevamente la medida sobre las viviendas hasta 2024.

Bono añadido, plan condominio: prórroga con límites estrictos para quienes realizaron al menos el 60% de las obras

Quien haya iniciado el trabajo debe poder completarlo. De lo contrario, las familias se encontrarán en una situación Debiendo devolver el alivio obtenido incluso por trabajos ya realizados. La fecha límite actual está prevista para finales de año. Se ampliará durante al menos 3-6 meses. Pero será necesario poner algunos límites. El primero lo predijo ayer Il Messaggero: antes del 31 de diciembre Sólo las obras de construcción que estén completas al menos en un 60 por ciento podrán continuar. Pero puede que éste no sea el único obstáculo. El año pasado, en noviembre, el gobierno decidió inicialmente tomar medidas enérgicas contra el bono del 110%, permitiendo que sólo las unidades residenciales que hubieran presentado un certificado de inicio de actividad empresarial recibieran el bono antes del 25 de noviembre. Hubo prisa por tomar decisiones sobre vivienda y acudir a las oficinas municipales para hacer el anuncio. Pero muchas obras de construcción nunca comenzaron porque no había nadie en el mercado que comprara créditos. Ahora hay miles de Silas almacenadas pero no se han iniciado obras de construcción. La idea es decir que los que hoy no se han ido ya no pueden hacerlo. Por tanto, el 30 de septiembre de este año se puede fijar como último día para el inicio efectivo de las obras y la apertura de la obra.

el pasaje

No es ningún secreto que el gobierno quiere limitar al máximo la puesta en marcha de nuevas obras de construcción financiadas con un 110 por ciento. Y también porque cada euro que se gaste en la prórroga afectará al déficit en 2024, complicando aún más el camino de una maniobra presupuestaria que ya promete ser muy compleja. Este punto lo explicó bien ayer el subsecretario de Economía, Federico Freni. Destacó que “el impacto real de la supersubvención” en las finanzas públicas hasta la fecha “es que pagamos 21 mil millones y tenemos una factura para pagar 109 mil millones cuando sea compensado”. Esto es a nivel monetario. “En los cajones de la Agencia Tributaria hay actualmente 142 mil millones de fondos asignados, no todos utilizados. Entre ellos hay 12 fraudes. Quedan 130: hasta ahora 21 “Ya han sido compensados ​​y quedan 109 por compensar. Y estos 109 aumentan en 3.500 millones por mes”. Una fuga de dinero público sin precedentes.

