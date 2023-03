‘Lamentablemente murió’: el anuncio número uno de Renault conmocionó a todos

El anuncio ha estado en el aire durante algún tiempo, pero ahora llega la confirmación que todos estaban esperando, directamente de Renault.

El año 2035 se acerca rápidamente. No es solo una fecha, porque muchos entusiastas y automovilistas la han marcado en el calendario, cuando los autos con motores diesel o gasolina, endotérmicos, no estaban registrados. No hace falta decir que no a todos les gustó esta selección de la UE. E incluso en nuestro país hay quienes se burlan.

Demasiado pronto para este avance medioambiental, los coches totalmente eléctricos son muy caros, estas son las principales críticas. Sin embargo, hay que decirlo, tarde o temprano, la transición ecológica también llegará al mundo de las cuatro ruedas, la verdad es que no queda mucho tiempo todavía. Proceso indiscutible ahora.

Letra de Luca De Meo

Esto no es una situación, sino un hecho si analizan palabras. luca demeonúmero uno en renault Y la Asociación de Constructores Acea, que precisamente de esto habló durante un acto para la revista Politico: “No creo que nadie esté desarrollando un motor completamente nuevo en Europa. Todo el dinero se destinará a electricidad o tecnología de hidrógeno.“.

Una lápida por intentar darle un futuro al motor de combustión interna con e-fuel, algo que Alemania ha intentado hacer. En retrospectiva, de hecho, todos los fabricantes de automóviles ahora han centrado toda su atención y recursos en los automóviles eléctricos para cumplir con las regulaciones europeas y dejar de vender automóviles de gasolina y diésel para 2035. Por lo tanto, la llegada de los motores ecológicos ha llegado demasiado tarde. Ahora es inevitable, sobre todo si los principales fabricantes así lo creen.

Sin embargo, debemos agregar que el propio De Meo nunca ha sido un fanático de este cambio ambiental, en lo que respecta a un tiempo tan estricto y riguroso. En el pasado, había propuesto retrasar la prohibición de los materiales endotérmicos durante al menos cinco años. Pero incluso este intento fracasó y Renault también se ha adaptado y para 2030 la firma francesa tendrá toda su gama exclusivamente eléctrica.

final del motor de combustión interna

Dada la situación y las inversiones, no habrá vuelta atrás. Podemos decir que con absoluta certeza, el motor de combustión interna está muerto, o al menos tiene las horas contadas. También porque ahora tenemos que llenar la enorme brecha con PorcelanaPara De Meo, esto supuso un retraso de al menos diez años, especialmente en lo que respecta a las baterías.

En cualquier caso, el primer Renault también volvió a otro punto delicado, el de la “neutralidad tecnológica”, donde la elección de las mejores soluciones no está dictada por la política, sino que se deja a los fabricantes. Sin embargo, los combustibles sintéticos de de Meo representan una “oportunidad” porque “como siempre, partimos de un nicho” para encontrar soluciones tecnológicas innovadoras. Sin embargo, el camino del adiós a los materiales endotérmicos debe considerarse “irreversible” también para las políticas puestas en marcha por los fabricantes de componentes. “Todos los proveedores Tier 1 abandonan por completo su inversión en motores de combustión“.