El segundo partido es Bettinelli Todaro vs. Zerbe Celentano

Un desafío entre Lil Julie y Gaia, uno de ellos termina en la votación final contra Lucia. Gaia cantó Dov'è l'amore mientras Lil Julie cantó Hold on to the Champion. El mecanismo de la tarjeta revela cuál de los dos perdió el desafío. Lil Julie pasa a la eliminación final y nunca quedó convencida en este episodio.