El Programa Espacial Kerbal de ULA anuncia los ganadores del Vulcan Rocket Challenge (exclusivo)

Los creadores del popular videojuego de simulación de vuelos espaciales Kerbal Space Program (KSP) se han asociado con la compañía de cohetes de la vida real United Launch Alliance (ULA) y su CEO Tory Bruno para un desafío en línea para recrear el nuevo cohete Vulcan Centaur de ULA en el mundo de Kerbal.

Ambas compañías completaron recientemente sus respectivos lanzamientos importantes. En 2023 se lanzó una versión de acceso temprano de Kerbal Space Program 2 y, en diciembre, la compañía envió una actualización importante llamada “For Science”, que reforzó la física del juego y agregó la capacidad orientada a objetivos para recopilar diferentes tipos de ciencia. a lo largo de los innumerables entornos Ubicado en el sistema solar Kerbal.

Mientras tanto, ULA se lanzó recientemente justo después del nuevo año, cuando se lanzó la próxima generación de la compañía. Centauro vulcano El cohete fue lanzado por primera vez el 8 de enero de 2024. Anticipándose a este importante evento, dijo el director del juego KSP, Nate Simpson. Visitó la sede de la ULA En Colorado, para construir un cohete Vulcan dentro de KSP con la ayuda de algunos científicos de cohetes reales en la ULA. Después de su visita, KSP publicó en las redes sociales Compartir en X, anteriormente conocido como Twitter, invitó a los usuarios a enviar copias de sus divertidos juegos Vulcan KSP, generando la posibilidad de “ganar algunos obsequios”. en Compartir seguir“Recrea el #VulcanRocket en KSP 2 y mira qué tipos de misiones puedes realizar. Cuanto más ambiciosas, mejor”, escribió KSP, agregando al final de la publicación que Torre Bruno anunciaría su favorita al final del concurso. ¡Ahora ya están los resultados!

Relacionado: El cohete Vulcan de la ULA realiza su primer vuelo

Recrea #VulcanRocket en KSP 2 y mira qué tipos de misiones puedes realizar. Cuanto más ambicioso, mejor. Publique sus videos/fotos, etiquete a @ulalaunch y @KerbalSpaceP, así como a #KSPVulcanRocket, y @torybruno elegirá sus favoritos. ¡Tienes hasta el 5 de enero!20 de diciembre de 2023 Ver más

El ganador del KSP/ULA Vulcan Rocket Entertainment Challenge es para X User The Space Peacock, (@Space_Peacock) con una recreación casi perfecta de Vulcano, vista dentro del edificio de ensamblaje de vehículos (VAB) de KSP en su primera aparición. cadena de puestos. Space Peacock recreó la misión Cert-1 de Vulcan de enero y luego procedió con una simulación de vuelo de la nave espacial Sierra. Atrapasueños Un avión espacial, e incluso incluía una versión reutilizable del futuro motor SMART de Vulcan, recuperando la parte trasera del motor propulsor de primera etapa para aterrizaje y recuperación en el océano.

También se seleccionaron dos finalistas: el usuario X Albert Hajek (@albert_hajek) y el canal de YouTube PicoSpace Industries (@picospace). Hajek también publicó en cadena Esquemas y demostración del lanzamiento de su versión de Vulcan, que envió un módulo de aterrizaje a la “Luna”, la versión KSP de la luna . PicoSpace publicó un Misión de rescate vulcano Vídeo en YouTube, lanzando el cohete con una cápsula tripulada a la órbita de Kirbyn para rescatar a un astronauta de Kirbyn varado.

Hola @ulalaunch y @KerbalSpaceP. Probé el desafío #KSPVulcanRocket. Intenté recrear Vulcan y lo llevé a dar un paseo con el módulo de aterrizaje y el rover hacia la Luna. Espero que te guste @torybruno! Eche un vistazo a las fotos aquí y a la galería/historia completa a continuación -> pic.twitter.com/iK8pffAoJs4 de enero de 2024 Ver más

“Pensé que los tres eran geniales”, dijo Tori Bruno en una entrevista. El director ejecutivo de ULA, junto con Nate Simpson de KSP, se sentaron con Space.com para discutir la competencia y la armonía única que Kerbal ha creado en la intersección de la educación STEM y el entretenimiento.

“No me gusta tener favoritos”, dijo Simpson. “Es como si me pidieran que eligiera entre mis hijos. Siempre estamos muy impresionados y nos gusta ver una variedad de soluciones al mismo problema”.

KSP2 es la esperada secuela del popular juego KSP1, donde los jugadores tienen la libertad de explorar todo el juego. Sistema solar Planetas y lunas diseñando, construyendo y lanzando sus propios cohetes y cargas útiles. El juego ofrece a los jugadores la posibilidad de construir de todo, desde lo más sencillo. Satélites La conexión se traslada a vehículos de exploración planetaria infinitamente complejos, pero conlleva una pequeña curva de aprendizaje.

Los jugadores novatos de KSP1, especialmente aquellos que no están familiarizados con la física o la mecánica orbital, a menudo tienen dificultades para despegar, y mucho menos aterrizar un vehículo en Mun. Simpson dice que han intentado eliminar esa barrera, haciendo que KSP2 sea accesible y divertido para jugadores de cualquier nivel. Que su cohete o nave espacial se estrelle repetidamente no es raro, pero también es parte del objetivo.

¿Cómo encuentras este equilibrio? simpson: “Ponemos mucha energía en volver a enseñar el juego, hacerlo divertido, hacerlo delicioso y brindar a las personas información en pequeñas porciones para que puedan progresar de una manera que no parezca una pérdida de tiempo”. tiempo . Lo más importante era enseñar una lección que todos los científicos espaciales ya saben, y es que la única manera de aprender es fallando. La mayoría de los videojuegos castigan el fracaso y hacen sentir mal al jugador. Les hacen sentir que hicieron un mal trabajo cuando fracasan. Una gran parte de nuestro cambio es aprender a celebrar el fracaso; Ser algo divertido, ser algo visualmente impresionante y sonoramente impresionante. Creo que a estas alturas la gente muestra más sus fracasos que sus éxitos. Es lo que les encanta mostrarse el uno al otro en línea. Entonces enseñar esto es realmente importante. Necesitan comprender que los expertos –las personas que lo hacen de verdad, como los conservadores– no se preocupan por ser perfectos en el primer intento. “Se trata de aprender todo lo que puedas de lo que está pasando”. READ Tierra: La Luna Nueva estará más cerca de la Tierra "esta noche"; El milagro celestial ocurrió 993 años después

Un astronauta de Kerbal se queda confundido mientras un avión despega detrás de él en un paisaje desértico. (Crédito de la imagen: Programa espacial Kerbal 2)

Bruno, que admite ser un ávido jugador de Kerbal, dice que hay “pureza” en el juego y “si explota, mucho mejor”.

Una de las cosas que unió al equipo de KSP y ULA fue una pasión compartida por promover la educación y las iniciativas STEM. Muchas personas de la industria de la aviación llegaron a KSP Play debido a su interés en el campo, pero casi la misma cantidad encontró su interés en el campo gracias a KSP.

“Es difícil para mí encontrar a uno de mis ingenieros que no juegue KSP. Simplemente les encanta. Es un juego realmente bueno. Es realmente genial”, dijo Bruno. La ULA emplea aproximadamente a 2.700 personas, según ella. sitio web . Del otro lado de la inspiración de Kirpal, Bruno dijo: “Tenemos un programa de pasantías muy sólido en el que traemos estudiantes universitarios y nuevos empleados, y cuando me reúno con un grupo como este, a menudo escucho lo emocionados que están, lo emocionados que están. Cuánto aman KSP y lo sorprendidos que están de que nosotros, los profesionales, estemos aquí”. [at ULA] Juega ya. Muchos de ellos dirán: “Sabes, KSP realmente me atrajo y no pensé en eso”. espacio hasta ese momento.'”

A Simpson le encanta ser parte de un equipo que crea un juego tan impactante, pero está cansado de algunas de las suposiciones que los recién llegados podrían tener cuando escuchan sobre la tendencia de KSP a ser “educativo”.

“A veces nos ponemos nerviosos cuando la gente nos llama tutoriales, porque eso hace que parezca que comemos verduras”, dijo. “Lo que hemos aprendido es que si simulas el universo con un nivel de fidelidad lo suficientemente alto y luego le das a la gente metas interesantes para lograr dentro de ese universo… simplemente tratar de ganar el juego es intentar llegar a algún lugar nuevo, y Estamos compitiendo con las fuerzas físicas reales”. “Y la gravedad, la resistencia aerodinámica y todas esas cosas: aprendes sobre la ciencia de los cohetes accidentales de una manera significativa”.

Con respecto a los recientes lanzamientos del cohete Vulcan por parte de ULA y KSP y la actualización For Science, respectivamente, tanto Bruno como Simpson hablaron con una positividad rotunda y expectativas optimistas para el próximo año.

Con KSP 2 todavía en acceso anticipado, Simpson y su equipo confían en los jugadores para ayudarlos a superar los aspectos a veces difíciles del juego. “Este es definitivamente el año más importante para KSP 2, porque nos estamos moviendo hacia la tecnología del futuro. Esa fue una gran parte de la promesa del juego. Así que será divertido ver lo que la gente hace con la fusión de pulso nuclear. el confinamiento inercial y todos los juguetes lujosos que se avecinan”, afirmó.

“Nuestros jugadores ahora nos están ayudando a centrarnos en áreas potenciales de mejora. Con el comienzo de este año, tenemos nuestro primer acceso a funciones nuevas e interesantes que no hemos visto en KSP1. En primer lugar, [settlements]. Y [settlements] “Permitiremos la construcción en órbita, y esta es una especie de introducción necesaria para que avancemos hacia el futuro de la tecnología espacial, donde comenzaremos los viajes interestelares, introduciendo un nuevo sistema estelar”, dijo Simpson.

El Vulcan Centaur de United Launch Alliance despegará en su vuelo inaugural desde el Launch Complex-40 el 8 de enero de 2024. (Crédito de la imagen: Space.com/Josh Diener)

En Vulcan, Bruno dice que el primer vuelo del cohete fue “perfecto”.

“El primer lanzamiento de un nuevo cohete suele provocar una de dos cosas: o explota, o se producen múltiples anomalías importantes durante el vuelo (incluso si el vuelo se completa) que no salieron según lo planeado. Entonces siempre tienes este tipo de evento que es un curso de diseño de un año de duración en el que lo resuelves todo. Esto es muy típico. Probablemente hice treinta primeros vuelos en el vehículo. Entonces ya sabes, hablo por experiencia. “Este viaje fue diferente… simplemente teníamos la misión perfecta”.

“Estaba sentado frente a la consola unas horas después del lanzamiento y, en algún momento, me convencí de que mis auriculares estaban rotos. Porque siempre hay charlas, suceden cosas y hay hielo cayendo sobre el cable, o 'Hay un termopar'. abajo y la gente está trabajando, a pesar de todo. Y no hay nada. Está completamente en silencio durante unos 25 minutos y yo digo: “Oh, oye, creo que mis auriculares están rotos. Necesito ayuda aquí”, y ellos dicen: “No, no, literalmente no pasó nada, Tori. Es bueno.” Así que hicimos una cuenta regresiva y literalmente entramos en el primer segundo de la ventana, y él estuvo nominalmente muerto todo el tiempo… Nunca antes había hecho un conteo de esa manera”. Torre Bruno

En lugar de un año para analizar los datos del vuelo de Vulcan en enero, Bruno dice que los equipos de ULA probablemente completarán su evaluación dentro de una semana. El día del lanzamiento, Bruno describió que todo iba muy bien y atribuyó el silencio en el canal de comunicaciones de control de la misión durante los preparativos previos al lanzamiento a una falla en los sistemas.

Vulcan está programado para un total de seis vuelos en 2024, que Bruno dice que ULA está en camino de lanzar, pero enfatizó que el vehículo de lanzamiento es solo el último tramo en el proceso de poner una nave espacial en órbita.

“El cohete está al final de ese largo viaje de diseño, construcción, entrega de la nave espacial y todo lo que sabes, todo menos uno”. [the spacecraft launching on that manifest] Todavía está en construcción o pruebas, por lo que si hay retrasos, los esperamos o reordenamos el manifiesto. Pero hasta ahora todo bien. “Todavía es temprano en el año”, dijo Bruno.