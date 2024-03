Cómo fotografiar un eclipse solar total, según los expertos

Suscríbase al boletín científico Wonder Theory de CNN. Explora el universo con noticias de descubrimientos fascinantes, avances científicos y más.





Consigue que uno sea visto Eclipse solar total Es extraño. El fotógrafo Stan Honda tiene tres en su haber. Su primera experiencia ocurrió en Svalbard, el archipiélago noruego en el Océano Ártico, en 2015; lo que vio fue una vista y una oportunidad únicas para cualquiera que tenga una cámara.

“En esta latitud, el sol, incluso al mediodía, estaba sólo a unos 11 grados sobre el horizonte, lo cual es muy bajo”, dijo Honda. “Así que realmente no tuvimos que mirar al cielo; simplemente miramos directamente al horizonte para ver cómo se producía el eclipse. Y cuando se volvió total, fue contra este increíble frente de hielo y nieve, y fueron dos grados Fahrenheit allí. Estábamos todos bastante acurrucados, pero era “una vista muy hermosa. Esto se me ha quedado grabado”.

El próximo 8 de abril Eclipse total Probablemente será uno de los eventos más fotografiados del año, con aprox. 32 millones de personas Sólo en Estados Unidos viven en el camino de la totalidad (el corredor a través del cual la Luna cubrirá completamente al Sol) y otros 150 millones viven a 200 millas de él.

Desde México hasta Texas y luego a través de una docena de estados de EE.UU. antes de llegar a Maine y terminar en Canadá, la ruta tendrá entre 108 y 122 millas (174 y 196 km) de ancho, ahorrando hasta 4 1/2 minutos en los estados del sur.

Si el clima lo permite, es una gran oportunidad para fotógrafos de cualquier nivel. Ya sea que esté trabajando con una DSLR de alta gama o un teléfono inteligente, honda – Un experimentado astrofotógrafo que, además de la totalidad, ha captado un gran grupo de eclipses parciales – tiene algunos consejos para hacer que el momento dure a través de las fotografías.

Honda Honda recomienda utilizar un trípode resistente y un disparador remoto para capturar imágenes “sin distorsiones ni mover demasiado la cámara”. Esta es la escena del montaje en Chile en 2019.

Para el próximo eclipse, Honda estará en Fredericksburg, Texas, tomando fotografías en nombre de la agencia internacional de noticias AFP.

“Estaba mirando mapas meteorológicos y, históricamente, cuanto más al sur vas, menos posibilidades hay de que haya nubes. Texas está lo más al sur que puedes llegar en los Estados Unidos para ver la totalidad”. Fredericksburg está justo al oeste de Austin, por lo que es fácil llegar a ella. Parece ser una opción muy popular y parece que esta zona de Texas se está preparando para recibir grandes multitudes.

Honda dijo que normalmente planea dos tipos de fotografías. Uno de ellos fue capturado usando una lente gran angular para capturar el eclipse y el paisaje circundante. “Para mí, esta es en realidad una mejor imagen, porque coloca el eclipse en algún lugar, y lo ubica en algún lugar”, dijo. “También te muestra dónde estabas en ese momento”.

El otro tipo de fotografía que busca implica el uso de un teleobjetivo y da prioridad al evento celeste. “Probablemente hayas visto muchas de esas tomas, enfocándose sólo en el sol mismo, y el sol es una gran parte de la imagen”, dijo.

Como parte de su configuración Pro, Honda tendrá una tercera cámara con lente gran angular para intentar captar más paisajes, y una cuarta cámara colgada en su cuello, con lente zoom gran angular, para fotografiar personas. a su alrededor y documentar sus reacciones.

Pero no necesitas todo eso.

“Con cualquier tipo de cámara o lente se puede obtener una buena imagen del eclipse”, dijo. “Sólo recomendaría un trípode bastante resistente, para que la configuración sea bastante estable, y un disparador remoto, porque eso te permite tomar fotografías sin desenfocar ni mover demasiado la cámara”.

Momentos del eclipse para capturar y cómo hacerlo de forma segura



Así como sus ojos necesitan protección durante las fases parciales de un eclipse (anteojos para eclipses que cumplan con la norma ISO 12312-2 o un visor solar portátil para verlo de manera segura), su cámara también la necesita.

Recuerde, no es seguro mirar el eclipse a través de una cámara sin filtro, incluso si usa protección sobre los ojos. Esto se debe a que los dispositivos ópticos pueden enfocar los rayos solares, lo que puede provocar lesiones oculares, según el sitio web estadounidense “Space”. NASA.

“Un filtro solar seguro es en realidad una necesidad para las fases parciales, y la Sociedad Astronómica Estadounidense lo ha hecho Sección completa “En su sitio web sobre gafas y filtros para eclipses solares, aprueban su uso como seguro”, dijo Honda.

El filtro corta una gran cantidad de luz y diferentes filtros producen diferentes colores, dependiendo de de qué están hechos, dijo Honda, y agregó que se debe cambiar la configuración de exposición al modo manual.

“La configuración automática no funcionará con el filtro activado, porque la mayor parte del marco será negro, por lo que será como tomar una foto de noche”, dijo. “El enfoque manual también sería de gran ayuda: puedes enfocar automáticamente al sol, pero luego tienes que desactivarlo para que la cámara no intente permanecer enfocada a través del filtro. Está tan oscuro que la oscuridad la engañará y no podrá concentrarse.

Honda El efecto “anillo de diamantes” se produce antes de que la Luna cubra completamente el Sol. A continuación se muestra un ejemplo del eclipse solar total de 2017, fotografiado desde Madras, Oregón.

Al comienzo del período total, es posible que tengas suerte de ver algo llamado “anillo de diamantesEste es un efecto que ocurre antes de que la luna cubra completamente el sol.

“Es esta parte muy brillante del sol, justo en una esquina “Parece un anillo con un diamante y sólo dura unos segundos, tal vez unos 10”, dijo Honda.

Igualmente esquivo cuentas de billyque puede aparecer correctamente cuando la luna y el sol aparecen paralelos.

“La luna no es perfectamente lisa (hay montañas, cráteres y otras formaciones), por lo que cubre el sol, y algo de luz solar atravesará esas formaciones y creará puntos de luz a lo largo de un borde”, dijo Honda. “Nuevamente, esto dura unos segundos antes de pasar al modo macro completo, cuando ves la corona”.

Durante el eclipse, puede haber una oportunidad de ver una Eyección de masa coronal – Una enorme y asombrosa columna de material se eleva desde la superficie del Sol y pesa miles de millones de toneladas, según el sitio web estadounidense “Space”. NASA.

Una vez que la luna cubra la cara del sol, tendrás que quitar el filtro de tu cámara; “De lo contrario no serías capaz de ver la corona del sol, que en realidad es la inyección de dinero”, dijo Honda.

“Cuando quitas el filtro, tendrás que aumentar la exposición en una cantidad considerable, porque la corona en sí es bastante tenue, casi tan brillante como la luna llena, por lo que en comparación con el brillo del sol, esa es una diferencia bastante grande. ”, dijo Honda. “Mantenga la velocidad de obturación y el ISO constantes y simplemente reduzca la velocidad de obturación, porque eso le dará más y más exposición a medida que aumenta el tiempo de la velocidad de obturación, y capturará más y más corona en cada fotograma”.

Durante un eclipse total, también puedes mirar el eclipse directamente a simple vista, pero saber cuándo es seguro quitarte los filtros y las gafas puede resultar difícil. Si estás en un grupo de personas, es probable que se anuncie este momento. De lo contrario, se debe tener cuidado cuando el sol alcance una media luna muy delgada, dijo Honda.

Honda Esta imagen compuesta captura las fases de un eclipse solar total tal como ocurre en El Maule, Chile, en julio de 2019. No olvides hacer de mirar el eclipse una prioridad en este momento, dijo Honda.

De todas las etapas de un eclipse solar total, el momento de totalidad es un momento especial y deseado por la mayoría de los fotógrafos. “También es una toma muy interesante, especialmente con la lente gran angular”, dijo Honda. “Todo el mundo quiere esa foto durante un eclipse total, para mostrar la corona del sol”.

Afortunadamente, tendrás mucho tiempo para filmar esta etapa en abril, ya que este evento durará un total de al menos dos minutos y medio y más de cuatro minutos, dependiendo de tu ubicación. Una vez completado, el ciclo comenzará a revelar Billy Beads y Diamonds al revés.

“Cuando te acercas a lo que se llama tercer contacto, cuando la luna está lista para alejarse de la cara del sol, debes recordar restablecer la velocidad de obturación a la configuración original, cuando estabas fotografiando las fases parciales antes del macro y vuelva a encender el filtro”, dijo Honda.

La cantidad de fotos que tomarás durante el eclipse depende de ti, pero Honda recomienda comprar la tarjeta de memoria más grande que puedas encontrar.

“Lo que hago es configurar el control remoto para tomar una foto cada minuto a medida que avanza el eclipse. Mientras me muevo hacia Billy Beads y el anillo de diamantes, tomaré una foto al menos cada segundo, tal vez varias veces. un segundo, porque eso sólo dura un tiempo muy corto. Y luego, durante el eclipse total, probablemente intentaré fotografiar tantos como pueda. Así que la idea es tratar de no quedarme sin espacio.

Si obtienes una buena exposición en tu cámara, Honda dijo que ya no tienes que hacer mucho en términos de procesamiento de imágenes, pero debes disparar en la configuración “RAW” si tienes la opción, porque te dará la mayor exposición. calidad.

Después de cada eclipse, siempre crea una toma compuesta que muestra la secuencia de principio a fin en una sola imagen.

Si deseas practicar un poco con antelación, puedes simplemente aplicar el filtro y tomar fotografías del sol (sin mirarlo excepto a través de la cámara): “Esto te ayudará a determinar la configuración de exposición básica para tu cámara o lente. “Lo usaré”, dijo Honda. Puede tomar fotografías con una variedad de exposiciones y ver qué se ve bien en su computadora. El día del eclipse, es posible que tengas que adaptarte un poco aquí y allá, pero probablemente no estarás demasiado lejos.

¿Y si sólo tienes un teléfono móvil? “He usado uno en eclipses anteriores, sólo que con la configuración automática, y parece funcionar muy bien”, dijo Honda. “Simplemente déjelo en la configuración estándar de gran angular; si comienza a acercarse al sol para intentar acercarlo, se cancelará la exposición automática”.

Honda agregó que una toma más amplia con el teléfono puede ser menos dramática, pero capturará a las personas o el paisaje que te rodea, y esto puede resultar en una mejor foto.

Sin embargo, no olvides hacer de mirar el eclipse una prioridad. “La fotografía debería ser el objetivo secundario, porque se trata de un evento natural realmente asombroso que quizás nunca vuelvas a ver”, dijo. “Entonces, si estás en camino a la universidad, asegúrate de pasar más tiempo mirándolo con los ojos que con la cámara”.