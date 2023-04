El primer lanzamiento espacial de Starship

Tras años de desarrollo, hoy el cohete gigante de SpaceX intentará atravesar la atmósfera terrestre: un día intentará llegar a la Luna y posiblemente a Marte

a emmanuel minetti

Pasadas las dos de la tarde (hora italiana), la compañía espacial privada estadounidense SpaceX, fundada por Elon Musk en 2002, intentará llegar al espacio por primera vez con una enorme nave espacial. La prueba validará la capacidad del sistema de lanzamiento, que incluye el cohete más poderoso jamás construido en la historia de la exploración espacial. Hay muchas dudas sobre el resultado del experimento: el lanzamiento podría retrasarse por problemas técnicos o meteorológicos, o podría terminar antes de lo esperado con un big bang. Aún así, la prueba se considera necesaria para demostrar las capacidades de la nave espacial, que deberá usarse para los primeros alunizajes del programa lunar Artemis y, quizás, un día para transportar a los primeros humanos a Marte.

El lanzamiento está programado desde Boca Chica, un pequeño pueblo de Texas a pocos kilómetros de la costa del Golfo de México. SpaceX construyó allí la Starbase, es decir, el desarrollo de la Starship y la base de lanzamiento, y la construcción de nuevos edificios y hangares a partir de 2014. También en la región, en los últimos años, SpaceX ha realizado pruebas de algunas versiones experimentales de su nave espacial, incluidas grandes explosiones y un intento exitoso de devolver el satélite completo del vehículo a la Tierra.

Las pruebas comenzaron con los primeros modelos de naves estelares en marzo de 2019, con modelos progresivamente más grandes y parecidos a la versión final de la nave espacial, similares a los de Tintín en el cómic. Luna temática. La nave espacial tiene 50 metros de altura, aproximadamente el tamaño de un edificio de 15 pisos, y unos 9 metros de diámetro, con una punta cónica que recuerda vagamente a la punta de los transbordadores espaciales. Utiliza seis motores de oxígeno líquido y metano líquido. En las intenciones de SpaceX, dentro de los grandes satélites de Starship se podrían transportar módulos de estaciones espaciales y tripulaciones que viajen a la Luna o Marte.

La nave espacial sola pesa 100 toneladas, es decir, se convierte en 1300 con la adición de propulsor, y por lo tanto necesita un fuerte empuje para superar la atmósfera terrestre y llegar al espacio. El motor inicial lo proporciona el Super Heavy, un cohete de casi 70 metros de altura con 33 motores, siempre propulsados ​​por oxígeno líquido y metano líquido. El lanzador impulsa al Starship más allá de la atmósfera, luego maniobra de regreso a la Tierra como ya lo hicieron los cohetes Falcon 9 que SpaceX usó hace algún tiempo para llevar satélites a la órbita y tripulaciones a la Estación Espacial Internacional.

En los casi veinte años de su existencia, SpaceX ha perfeccionado un sistema para hacer que los Falcon 9 sean parcialmente reutilizables, en lugar de tener que construir nuevos sistemas para cada lanzamiento como sus competidores, lo que reduce en gran medida los costos de los lanzamientos espaciales y los hace más frecuentes. Con Starship, la compañía quiere dar el siguiente paso: tener un sistema de lanzamiento totalmente reutilizable. Incluso un Starship, como el Super Heavy, tendría la capacidad de regresar a la Tierra con un aterrizaje controlado, repostar y regresar al espacio como lo hacen los aviones. Es un objetivo muy ambicioso y por eso la prueba de hoy es tan importante.

Entre el sábado y el domingo, SpaceX realizó las comprobaciones finales y puso Starship y Super Heavy en su configuración final, con la nave espacial encima de la plataforma de lanzamiento. Juntos, alcanzan casi 120 metros de altura y se pueden ver a kilómetros de distancia en el área de Boca Chica. La plataforma de lanzamiento en sí es extraña: además de ser enorme, tiene dos grandes brazos mecánicos que se utilizarán en el futuro para bloquear el sistema de lanzamiento cuando regrese a la Tierra. Extraoficialmente se llama “Mechazilla”, que es similar a Mechagodzilla, el enorme robot utilizado para defender Japón en muchas obras de ficción sobre Godzilla. Los brazos mecánicos a menudo se denominan “palillos chinos”, porque un día pincharán los cohetes de retorno un poco como un rollito de primavera.

Para el lanzamiento de hoy, Mechazilla todavía solo se utilizará para salir de Starship y Super Heavy, pero no para recuperar lo que no se anticipó en esta primera prueba. SpaceX encenderá los motores Super Heavy 33 poco después de las dos de la tarde, y el enorme cohete propulsará Starship durante tres minutos, quemando miles de toneladas de propulsor en sus tanques, antes de separarse del resto de la nave espacial y regresar a la Tierra, para realizar un aterrizaje controlado. que lo llevará a las aguas del Golfo de México ya una conveniente distancia de Boca Chica. El Super Heavy se hundirá y no se reutilizará: las versiones futuras volverán a la plataforma de lanzamiento para su uso posterior.

La separación es necesaria porque una vez agotado el combustible superpesado, se convertirá en lastre inútil para el resto de la nave espacial. Esta es la razón por la que los cohetes generalmente pierden sus segmentos (“etapas”) a medida que suben al entorno espacial.

Después de la separación, Starship encenderá sus motores y se impulsará fuera de la atmósfera de la Tierra a una velocidad justo por debajo de la velocidad que le permitiría entrar en órbita para comenzar a orbitar la Tierra. Menos de diez minutos después del lanzamiento, la nave espacial apagará sus motores y se impulsará a una altitud de 230 kilómetros. El plan de la misión no requiere que Starship realice una órbita completa: cuando esté a la vista de las islas hawaianas, maniobrará para volver a ingresar a la atmósfera y sumergirse en el Océano Pacífico.

El reingreso será una de las operaciones de prueba críticas, porque se usará para verificar la hermeticidad y la efectividad de las placas aislantes que componen el escudo térmico de Starship. Sin él, la nave espacial no podría soportar las altas temperaturas que se desarrollan mientras viaja a gran velocidad a través de la atmósfera. El mosaico del aislamiento es similar al que se usa en los transbordadores espaciales, pero con algunas características nuevas para reducir el riesgo de incendios y fallas que afectaron anteriormente a esas naves espaciales.

En general, la prueba validará el sistema de separación Super Heavy de Starship y la capacidad de la nave espacial para acceder al entorno espacial, realizar un vuelo orbital cercano y luego pasar el reingreso atmosférico. El lanzamiento también será importante para comprobar los sistemas Super Heavy, que nunca antes se habían lanzado y son quizás una de las mayores incógnitas de toda la prueba.

El gran cohete utiliza 33 motores que están controlados por miles de sensores, por lo que pueden aparecer problemas y eventos inesperados en algunos sistemas a bordo antes del lanzamiento. La prueba de encendido del motor realizada anteriormente no dio lugar a imprevistos, pero esto no excluye la posibilidad de que algo haya fallado en las últimas comprobaciones cercanas al lanzamiento. Las condiciones climáticas, particularmente en lo que respecta a los vientos de gran altura, también pueden hacer que sea necesario posponer el lanzamiento. Elon Musk, CEO de SpaceX, ha estimado que hay un 50 por ciento de posibilidades de éxito, pero según muchos observadores, probablemente mantuvo sus estimaciones generalmente optimistas más bajas de lo habitual para no crear demasiadas expectativas.

En el pasado, Musk prometió en varias ocasiones un vuelo orbital inminente de la nave espacial, sin que esto sucediera después. Además de los imprevistos técnicos, el año pasado hubo algunos problemas burocráticos para obtener los permisos del gobierno de EE. UU. para las pruebas experimentales. La Administración Federal de Aviación, una agencia gubernamental que maneja la aviación civil en los Estados Unidos, ha señalado varias actividad Reducir el impacto de los ensayos, también desde el punto de vista medioambiental. SpaceX siguió las indicaciones y finalmente recibió la autorización de cinco años el 14 de abril.

La presión sobre SpaceX es muy alta, especialmente por las altas expectativas que la NASA está depositando en el nuevo sistema de lanzamiento. La agencia espacial de EE. UU. otorgó a SpaceX un contrato de $ 2.9 mil millones para desarrollar Starship como un vehículo de transporte de aterrizaje lunar, comenzando con la misión Artemis 3 programada para fines de 2025 a más tardar. Antes de eso, todo el sistema de lanzamiento tendrá que probarlo. . No solo es completamente reutilizable, sino que también es seguro y confiable para la transmisión humana.

SpaceX tiene la intención de probar todos los sistemas varias veces en los próximos años con misiones para llevar materiales a la órbita, comenzando con los satélites Starlink, que se utilizan para proporcionar conexiones a Internet desde el espacio a áreas de la Tierra a las que no se puede llegar por fibra óptica. cables o satélites. . En los programas de SpaceX, también está el uso del Starship como nave espacial para completar una circunnavegación de la Luna, sin acceso al suelo lunar, en la que participarán pasajeros comunes y astronautas no profesionales.

Cuando Starship demuestre ser confiable, SpaceX probará un tipo diferente de sistema que implica el reabastecimiento de combustible de la nave espacial en órbita, a fin de obtener suficiente propulsor para llegar a Marte. Musk ha argumentado durante mucho tiempo que la raza humana debería volverse “multiplanetaria” y, por lo tanto, debería establecer una colonia en Marte. Aunque ha dejado claro sus planes en varias ocasiones, el programa para lograr este objetivo es todavía algo vago y debería concretarse, si es posible. Incluso ese plan dependerá de cómo vayan las cosas hoy.

