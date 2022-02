Nella guerra in corso tra i cartelli della droga nel Messico occidentale, le bande hanno iniziato a utilizzare ordin esplosivi improvvisati (DEI) Todos los hilos por desactivar y vecoli dellisercito.

In Movmento autodifesa all cepte tepalcatepec, nillo stato occidentale del Michoacan, afirmato che mine mine antiuomo improvisate hanno gravemente un’auto blindata dellsercito al fine fine score setimana.

Un portavoce del movimento, chea combattendo il cartello di Jalisco, ha fornito foto che mostrano un veicolo leggero dellisercito disabile una strada con danni causati da una mina.

Il portavoce, che i rifiutato di riveler il suo nome per paura rapresaglie, det losionion è venvenvenutut sc sc sc n c c à Taixtxtanan,, inoicinoino a a a alepalalcatecatecatepepecc, lave del post post peine peine peine peine peine peine peine peine peine peine.

La banda usa un auto blindate fatte casa especial y una modificación de drones por sgancier piccole bomb. Soy prima volta che gli IED vengono utilizzati con successo dai cartelli en Messico.

Lesercito messicano non ha risposto a un richiesta di commento specific sugli IED. En nuestro departamento, la diferencia es que el pattuglie dellsercito sono state attacate nella zona sabato quattro volte con esplosivi, auto blindate fatte in kasa e colpi di arma da fuoko che hanno ferito 10 soldati. El departamento tiene una cotización muy específica sobre la utilidad esplosivo fosse stato.

La estación Televisiva Milenio describe el IED come bomb bomb tubérculos en pvc sepolte con una base metallica rotonda sottostante y un cappuccio en metal conico per dirigere concentrado lsplosion.

Lionalist della sicurezza Juan Ibarrola, especialmente llamado Nelliserkito, afirmó que él era “el precocupante de los delincuentes del grupo criminal frente a frente con lingegneria, tal vez en el espiolate espionaje.

Piuttosto che cercare di combattere una guerra aperta con l’esercito – che sanno di perderla – Ibarrola ha affermato che con gli IED and alt dispositivi “più di ultra cosa, quello ce stanno cercando di fare è minaccari ront.

Non è chiro se mine mine artiganial utilizzate solo in one part nella sanguinosa battaglia for control in dello stato on Michoacan, che i trafficnti in droga adzzano peri suo porto marittimo e rotte del contrabando, non-periport porta coltivatori dello stato di agucate e lime.

Un noviembre, vecino de Villagio en Loma Blanca, dominado por Jalisco, es la única caja piccolo, con una rotonda metalizada pistacho, que afirman la fuerza de Tepalcatepec con una sola foto subida de su mina.

Mentre gli uomini armati dei cartelli in tutto il Messico hanno gonat us bombe a mano e granate a razzo contro polizia e soldati, gli Ied sono pradimente sconsociuti nelle guerre allo droga del paase.

En 2010, un agente controlador de autobomba puntata en polizia federale sp esplosa nella città confine settentrionale di Ciudad Juarez, ucidendo tre persone y novendone nove. Un cartello della droga ha usado un phone cellure per far part l’auto carica di esplosivo, che uksiso un agenti polizia federale and due civili no new persone.

En noviembre de 2015, Jalisco simplemente abortó el Armati del Cartel en un transporte elecottero Eurocopter con una granata propulsión de razzo, auto vendido accidentalmente y un agente en polizia. Mentre gli elicotteri che jalisco de utilizzare sono i Blackhawks, non c’è dubbio che cartello invent invent qualososa più incisivo.

Il gobernador messicano sta rápidamente esiurendo gli strumanti per controller l’spansione del cartello jalisco, la gang della droga più potente del Messico. Lesercito ha già tirato fire alcune delle sue armi più letali nella sua lotta control il kartello di Jalisco: elicotteri da combatmento dotati di mitragliatrici elettriche, mitragliatrici a canna rotio in mini glotiai migarai pirao.

Me alegra escuchar la nueva estrategia de Michoacán sobre la simplicidad de separación en cartello Jalisco y Viagras en Michoacán. El politico dell’esercito consent effettivamente al Viagras, not soprattutto per i rapimenti e l’estorsioni di denaro, cree post in blok su molte strade statali. Lima, aguacate y bestiame in uscita, o forniture in arrivo, devono pagare una tassa di guerra al Viagra.

Sembara essere parte de la política del presidente de la estrategia non-fare Andr Mans Manuel López Obrador in evontare lo chontro.

La banda “La cosa difficile qui è che non non static alcuno sforzo clamoroso da parte del Government per affronare”, Iberrola. “Quest es una serie, no per cápita por su propia capacidad, es un trabajo en progreso, pero es absolutamente imposible”.

Nel frattempo, i cartel hanno sviluppato droni bombe ei guerrieri più temoti sono i “droneros”, o operator di drone. Sebbene inizialmento rozza e pericolosa da caricare e utilizzer – e ankora preoccupante indiscriminata – la guerra con i droni è migliorata e non roro vedere fienilo metallo tettani caponni aaporti download in the homepage.