El neurocientífico coincide en que SuperAger no sigue una rutina diaria

Carol Siegler, de 85 años, ha mantenido su memoria fuerte a medida que envejece, todo sin una dieta o rutina especial.

Los científicos están estudiando los cerebros y los comportamientos de las superedades para comprender mejor el deterioro cognitivo.

La neurocientífica cognitiva Emily Rogalski dice que no seguir una rutina puede ser saludable para el cerebro.

Cargando Algo se está cargando. ¡Gracias por su registro! Accede a tus temas favoritos en un feed personalizado mientras estás en movimiento.



Descarga la aplicación



Los científicos estudian el comportamientosuperagentes– definido por noroeste como un raro grupo de personas mayores con cerebros de personas menores de 30 años, para descubrir cómo los humanos pueden mantener fuertes sus recuerdos a medida que envejecen.

Comiendo comida Plantas y alimentos integralesY el Hacer ejercicio regularmenteY el Mantenimiento de enlaces sociales. Todas son formas respaldadas por investigaciones para mantenerse alerta en la vejez.

Pero tal vez sorprendentemente, los estilos de vida de los super-Agers pueden variar tanto, dijo a Insider la neurocientífica cognitiva e investigadora de SuperAgers, Emily Rogalski. Con base en datos anecdóticos, Rogalski dijo que algunos súper aprendices son “superejercicios”, pero otros se vuelven más activos más adelante en la vida. Lo mismo ocurre con la dieta, Rogalski dijo que algunos SuperAgers están locos por la salud, mientras que otros admiten que comieron muchas cenas de televisión mientras crecían.

Tomemos como ejemplo a Carol Siegler, una SuperAger de Chicago que ha solicitado unirse ¡Peligro! Dos veces. Una de esas corredoras excepcionales, Sigler le dijo a Insider que no sigue un régimen de ejercicio estricto o una dieta limitada a superalimentos.

Siegler dijo que se levanta a una “hora promedio” y toma un “desayuno promedio” con comidas como avena, tortillas y tostadas francesas. La mujer de 85 años dijo que preparará el café a primera hora de la mañana, jugará Wordle o el concurso de ortografía del New York Times mientras espera que lo preparen, pero solo si “tiene ganas”.

SuperAger dijo que recientemente comenzó a incorporar más comidas a base de plantas, pero no diría que sigue ningún tipo de dieta. Intenta no picar ni guardar comida chatarra en casa, pero ya no se limita.

En términos de ejercicio, Siegler dijo que comenzó a hacer ejercicio regularmente hace más de un año, impulsada por la muerte de su esposo. Sigler asiste a yoga en silla dos veces por semana y usa el gimnasio del hospital para hacer otros ejercicios en otros días. Jugó voleibol en la universidad, pero a lo largo de su vida adulta observó mientras su esposo e hijos trabajaban.

“No tengo una rutina establecida, solo hago las cosas normales que hace la gente”, le dijo a Insider. “Me acuesto, no tomo muchos medicamentos y no sigo una dieta especial”.

Mantener la mente alerta significa no quedarse estancado en la rutina

La falta de un régimen de ejercicio estricto o un plan nutricional de Sigler puede parecer contradictorio, pero Rogalski dijo que el cambio constante puede ser una de las razones por las que se mantiene tan alerta.

“A nuestro cerebro le gusta el cambio”, dijo Rogalski. “Cambiar las cosas y tener algunas diferencias nos ayuda a mantenernos alerta”.

El cerebro humano ha evolucionado para mantenerse en sintonía con los aspectos inusuales o desafiantes de nuestro entorno, dijo Rogalski. Esta tendencia se remonta a nuestros primeros días humanos, cuando la gente necesitaba escuchar los crujidos en el bosque que podrían indicar la presencia de una serpiente o un oso.

“Notar estas diferencias nos ayuda a protegernos”, agregó Rogalski.

Un patrón común entre los SuperAgers es su tendencia a desafiarse a sí mismos leyendo nuevos libros, jugando rompecabezas y juegos mentales, o aprendiendo cosas nuevas, Rogalski y Otros investigadores Encontré un estudio de estas personas.

Siegler mantiene su mente aguda a través de los rompecabezas y la lectura. Compró tres libros grandes de crucigramas y ganó un concurso en línea para su grupo de edad. También juega Wordle y Sudoku en su iPad y disfruta viendo documentales de David Attenborough y manteniéndose al día con las noticias y el mercado de valores.

“Me encanta aprender cosas”, dijo. “Siempre fui el niño pequeño que lee todo lo que hay”.

Pero, de nuevo, Sigler no tiene muchas reglas sobre su dieta mental. Tiene un libro de acertijos junto a su cama y, a veces, lo juega por la noche, otras veces no.

En lugar de seguir un plan estricto todos los días, Siegler alienta a otras personas que desean mantener un estilo de vida saludable a cambiar su rutina con más frecuencia. Por ejemplo, en lugar de realizar caminatas programadas, Siegler escabulle pasos adicionales estacionándose más lejos de la tienda de comestibles o la biblioteca, o llevando pequeñas cargas de ropa hacia y desde la máquina.

“Te metes en un surco y si te quedas demasiado tiempo es un bache, es una zanja, luego es un túnel”, dijo Siegler. “Sigue girando la cabeza y mirando a tu alrededor”.