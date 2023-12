El México de Lorenzo Rossi. Entre la ayuda humanitaria y el narcotráfico

Un año en México. En zonas calurosas. Trae ayuda. A favor de los oprimidos. En las fronteras de territorios controlados por Narcos. Esta es la experiencia de Lorenzo Rossi, de Fermo, de 29 años, licenciado en ciencias políticas en Bolonia y recientemente regresado de Italia, un rincón del mundo poco conocido y del que poco se habla. Ciertamente no faltan problemas en un rincón del mundo, con cientos de personas tratando de escapar.

Lorenzo abordará la situación el próximo sábado De su experiencia de primera mano sobre los derechos humanos en México durante el año que pasó en ese país Fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz.

El PBI forma parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU). Su misión es asociarse internacionalmente con organizaciones de la sociedad civil mexicana, con el objetivo de reducir su vulnerabilidad a las amenazas del narcotráfico y las amenazas gubernamentales.

Esta iniciativa en el centro tubo Via Postacchini, 14, en Fermo, a partir de las 18 horas, forma parte de una serie de encuentros. Voces del mundo. En este caso el título del evento. México. el tráfico de drogas, ResistenciaConstrucción de paz.

Informe del trabajador humanitario Lorenzo Rossi Fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz se formará Tres momentos.

En primer lugar, Rossi reconstruirá la historia del narcotráfico y su aceptación cultural por parte de la sociedad mexicana. En segundo lugar, hablaremos del trabajo que realiza la empresa de Lorenzo: respuesta a emergencias, diálogo con funcionarios estatales, federales, militares y diplomáticos, seminarios sobre seguridad y vigilancia, zonas de alto riesgo con acompañamiento físico.

En la tercera y última sección, el orador presentará el trabajo de las organizaciones mexicanas que acompañaron a Rossi en la defensa de los derechos de las comunidades, la tierra y el territorio indígenas, condenando graves violaciones de derechos humanos como torturas, asesinatos y más. Desaparición, feminicidio. Será una serie de historias de primera mano.

Peace Brigades International es una organización no gubernamental no partidista y no religiosa fundada en Canadá en 1981 por iniciativa de activistas no violentos de inspiración gandhiana.