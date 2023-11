El malware está invadiendo una aplicación de Google, por lo que los usuarios deben tener cuidado

Una aplicación de Google está siendo atacada: no debes descargarla. ¿De cuál estamos hablando y cómo sucedió?

Los ataques de piratas informáticos son cada vez más sofisticados. Basta mirar las nuevas herramientas que se utilizan en estos negocios ilegales. Una de las más utilizadas es la infraestructura de mando y control. Estamos hablando de una red dinámica real. Permite a los piratas informáticos administrar malware. Aunque pueden ser identificados por expertos en seguridad, lamentablemente no es nada fácil detenerlos.

Para empeorar las cosas Estas tecnologías están en constante evolución.. Las últimas investigaciones realizadas al respecto así lo revelan. Descubrieron que los piratas informáticos utilizaban con frecuencia Google Calendar para ocultar su infraestructura de comando y control. Se trata de una vulnerabilidad de seguridad muy grave que puede poner en riesgo a millones de usuarios. Veamos cómo funciona este tipo de ataque de piratas informáticos.

Resulta que GCR, que significa Google Calendar RAT, es malware Hace un mal uso de los comandos del calendario para tomar las acciones necesarias. Insertar scripts maliciosos en la organización de eventos. De esta forma puede convertir la configuración en una herramienta maliciosa. Los eventos falsos contienen enlaces y mensajes engañosos dirigidos a los usuarios. Al hacer esto, se producen actividades de phishing y fraudulentas.

Google Calendar está bajo ataque, cuidado con estos mensajes: son malware

Google respondió inmediatamente a la situación deshabilitándolo Cuentas de Gmail utilizadas para estos ataques. El problema es que la amenaza no se limita sólo a Google Calendar. Evidentemente, Google Docs también ha sido explotado para este tipo de fines. De hecho, los piratas informáticos utilizan el uso compartido de herramientas para enviar correos electrónicos habituales. De hecho, incluso en este caso, existen mensajes y cookies muy peligrosos.

Esto significa que los usuarios Deberían tener cuidado con lo que reciben.. Existe una alta posibilidad de que los correos electrónicos no sean de Google. Los expertos cibernéticos dicen que permanecen atentos a estas situaciones y no subestiman la amenaza. Aunque son fácilmente reconocibles, dado que los mensajes de phishing son casi similares, no debes bajar la guardia.

En este momento, Google Calendar y Docs son las únicas aplicaciones Donde encontré este problema. No se puede descartar la posibilidad de más novedades sobre este tema. Quizás puedan encontrar una solución a esto.