El largo verano del cambio climático – Corriere.it

El verano acaba de comenzar, pero las olas de calor extremo ya están poniendo de rodillas al planeta. Récord de calor en Beijing, más muertes que nunca en India y aumento de temperatura de 3 grados en el Mar de Irlanda. Gráfica de eventos extremos

De China a Texas, la historia no cambia. Cabe mencionar aquí que ya son tres semanas Las olas de calor alcanzaron los 46 grados en las ciudades de Del Río y Godulla, cercanas a la frontera con México.. Piensa eso En ambas ciudades de Texas, las temperaturas medias de verano rara vez superan los 90 grados Fahrenheit. En las cercanías de México, se han informado temperaturas en los últimos días que no son alarmantes y superan con creces el límite de tolerancia para los humanos. En algunas áreas, el índice de calor es tan alto como 60 grados Celsius: Esto explica las decenas de víctimas de golpes de calor reportadas recientemente en México.

Pero, aparte de la quema de combustibles fósiles, prerrogativa climática de la humanidad (que no es una buena historia), otra gran ayuda en la creación de estas olas de calor inusual es el fenómeno meteorológico de El Niño. Siempre que las temperaturas del océano en el Océano Pacífico aumenten 0,5 grados por encima del promedio a largo plazo. ¿Las consecuencias? El año pasado, con el que acabamos de describir, tuvimos el quinto año más cálido jamás registrado en todo el planeta, y a pesar de tres episodios de La Niña (otro fenómeno inherente a las corrientes oceánicas), caracterizado por corrientes de aire fresco. Uno podría decir que El Niño no perdona: donde quiera que vaya, trae eventos climáticos extremos; Entre 2015 y 2016 afectó la seguridad alimentaria de 60 millones de personas.

Pura comodidad: según los científicos, Actualmente no hay evidencia de que la nueva fuerza catastrófica de El Niño pueda causar el cambio climático. No hace falta decir que ambos van de la mano. Y el IPCC también ha dado su opinión al respecto. Panel del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU . Sin embargo, se espera que las temperaturas medias superen los 1,5°C en los próximos años, muy por encima de los niveles preindustriales, límite establecido en el Acuerdo de París (los países signatarios se comprometieron a tratar de mantenerse dentro de ese aumento máximo de temperatura), fenómenos meteorológicos extremos, calor olas, sequías, inundaciones y retarda la rápida amplificación de otros impactos climáticos. No será una vista agradable.

Y el mar juega un papel importante en todo esto. No solo se está calentando la superficie de la Tierra, sino también el agua del océano, cuya temperatura es ahora 5 grados por encima de lo normal y la más cálida en más de 170 años. Pero lo que más preocupa a los científicos es que este aumento de la temperatura del océano ha llegado antes de lo esperado y es 100 por ciento probable que continúe hasta finales del próximo agosto, si no hasta finales de 2023. Entre los efectos del calentamiento de los océanos está el aumento del nivel del mar. Tiene menos capacidad para absorber gases de efecto invernadero.

Necesito construirlo pronto

El artículo de The Guardian cita el ejemplo del Reino Unido, cuyo clima ha sido tradicionalmente frío y lluvioso: pero incluso aquí más de una cosa está cambiando. Ahora hay más de 2000 muertes al año debido a las olas de calor extremo. Solo el año pasado, 3.000 personas mayores de 65 años no pudieron hacer frente a las temperaturas más altas registradas en 2022. Mientras tanto, en Inglaterra, donde siete líneas de metro no tienen aire acondicionado, la mayoría de los edificios no son resistentes al calor e incluso los ferrocarriles antiguos no lo son. Derritiéndose bajo el sol, el gobierno está haciendo oídos sordos a los consejos y sugerencias de los científicos, según los cuales es imperativo actuar rápidamente para evitar un futuro aún más catastrófico. Naturalmente, estas son recomendaciones que deberían ser asumidas por todo el planeta. Por la acción urgente de todos.