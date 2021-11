El juego de la culpa: ¿Hasta qué punto somos responsables de los recientes incendios forestales?

Este verano, el oeste de los Estados Unidos experimentó una temporada de incendios forestales realmente devastadora. a través del paísSe han producido más de 48.000 incendios forestales que han dañado más de seis millones de hectáreas de tierra. Sería bueno pensar que los humanos no fueron la causa principal de estos eventos y que los cambios naturales en los patrones climáticos contribuyeron a cuán secas y propensas a los incendios se han vuelto las partes del mundo.

Pero la realidad no es tan bonita. Es probable que el cambio climático sea la causa de incendios forestales, según nueva búsqueda Esto es para determinar cuánta culpa podemos atribuir a las causas naturales cuando se trata de las crecientes tasas de incendios forestales en el oeste de los Estados Unidos. “Queremos saber en qué medida este aumento en el clima de incendios solo cambia los patrones climáticos, y hasta qué punto esto no puede explicarse por los patrones climáticos cambiantes”, dijo Rong Fu, uno de los autores del artículo y profesor en el Departamento de Atmósfera y Ciencias Oceánicas en UCLA. Ars.

La búsqueda comenzó hace aproximadamente un año. Fu y algunos de sus colegas viven en California y todos se han visto afectados por los incendios forestales, por lo que querían investigar qué lo causó.

¿Qué tan malo es eso?

Fu y su equipo han publicado una tecnología llamada “análogo de flujo combinado en grupo”. En resumen, miraron hacia atrás entre 1979 y 2010 en la región y encontraron casos en los que el clima normal se veía como ahora. A partir de ahí, observaron un número llamado déficit de presión de vapor (VPD), esencialmente, qué tan seca y “sedienta” está el área, tanto en casos históricos como modernos.

Anuncios

VPD es la principal causa de incendios forestales en la costa oeste de los Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo. Entonces, si el VPD moderno es más alto que en casos históricos con patrones climáticos similares, esto podría indicar un componente anormal de cómo las cosas están en llamas actualmente. Básicamente, la diferencia entre [the present VPD] y el [VPD] Podemos obtenerlo de los mismos patrones climáticos en el pasado debido al cambio climático “.

Fu señaló que estos casos no tendrán los mismos patrones climáticos. También agregó que el trabajo tomó en cuenta muchos otros factores que pueden haber influido, como los cambios en la cobertura vegetal.

En general, la investigación indica que solo alrededor del 32 por ciento de las tendencias en VPD se pueden atribuir a causas naturales. El 68 por ciento restante más o menos no puede, y es probable que el cambio climático sea el culpable.

espíritu

Para empeorar las cosas, el 68 por ciento es una estimación conservadora. El periódico informa que el número podría llegar al 88 por ciento. Fu señaló que los datos meteorológicos anteriores que utilizó su equipo también pueden haber sido influenciados por el hecho de que los humanos emitían carbono y se empantanaban con el clima incluso en ese entonces. “El período de referencia ya está afectado por los gases de efecto invernadero”, dijo.

Como resultado, sus estimaciones de los impactos del cambio climático no son tan grandes como realmente serían; Está en el lado más conservador de las cosas. Queremos ser lo más conservadores posible. De esta manera, cuando decimos: “El cambio climático contribuye con dos tercios de [the increase to] Con el clima abrasador, dijo, “sabemos que es probable que esto sea cierto y no es más que una subestimación del cambio climático”.

Tratar de averiguar cómo la actividad humana ha afectado el cambio climático es un trabajo difícil porque el clima está cambiando un poco por sí solo. Pero esta investigación es otro paso hacia la comprensión del alcance de la responsabilidad humana. Además, según Foo, los métodos utilizados en este documento podrían difundirse en otras partes del mundo. “Creo que este enfoque se puede generalizar a otras áreas”, dijo.

PNAS, 2021. DOI: 10.1073 / BNASS.2111875118 (Acerca de los DOI)