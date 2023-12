El italiano no esconde: “El objetivo de Europa”. Nico? “Entrenó con 8 días de diferencia”.

La Roma siempre lidera en casa, ataca y presiona en este campo: no pudimos aguantar. Luego, al final, hay que volver a poner las cosas en orden, se necesita juego de calidad y fuimos buenos al no dejarles repetir y conceder balones peligrosos. ¿Nico González? Estuvo ocho días lejos de la portería y después del toque final lo llevamos con nosotros y lo metimos en la red, estuvo unos centímetros sin marcar con la cabeza y ahora está recuperado. ¿Choques directos? Veo a la Fiorentina mejorando, a veces rotamos en la primera mitad donde no jugamos a un alto nivel, especialmente con estos equipos. Si hay algo que mejorar es de cara al gol, en la selección y en la decisión. Encontraremos la solución adecuada, necesitamos continuidad para crecer y todavía somos un equipo joven. ¿cuarto puesto? Nuestro objetivo en el torneo es mejorar nuestra séptima y octava posición. A través del rendimiento y la personalidad, el objetivo es pasar del séptimo puesto en adelante y permanecer en las competiciones europeas. ¿Concilibo con Paredes? “La entrada de Lukaku fue realmente mala, no nos entendíamos en el campo pero después nos dimos la mano”.