El huracán Beryl tocó tierra en México tras matar a 11 personas en el Caribe

El huracán Beryl fue degradado a tormenta de categoría 2 después de tocar tierra en la costa este de México, provocando cortes de energía generalizados.

Beryl tocó tierra en la popular y turística Península de Yucatán el viernes después de dejar una marca indeleble en el Caribe, matando al menos a 11 personas a su paso por Jamaica, Granada, San Vicente y las Granadinas y el norte de Venezuela.

El primer huracán de la temporada de huracanes del Atlántico de 2024 hizo historia, alcanzando la categoría 5 en un momento mientras cruzaba el Océano Atlántico. Fue la primera tormenta de esa intensidad registrada en la temporada, un evento atribuido en parte al cambio climático causado por el hombre.

Los científicos del clima han advertido repetidamente que la temporada de huracanes será más larga y más severa a medida que las temperaturas globales sigan aumentando.

Cuando los vientos de Beryl alcanzaron los 160 km/h (100 mph) al noreste de Tulum el viernes, su intensidad fue suficiente para que la Agencia de Protección Civil de México emitiera una alerta roja, indicando la amenaza de peligro máximo. La agencia aconsejó a los residentes que permanecieran en sus casas o se refugiaran en refugios contra tormentas.

No se reportaron muertes inmediatas en México, según Lucia Newman de Beyond the Line, informando desde Playa del Carmen, México.

Se esperaba que la tormenta cruzara el Golfo de México antes de tocar tierra en el estado estadounidense de Texas.

“El viento silbaba muy, muy fuerte. Hay ramas caídas. “Muchas áreas están sin electricidad y las líneas telefónicas están caídas”, dijo Newman.

“El huracán ahora se dirige hacia el Golfo de México, debilitándose o desacelerándose a medida que cruza México, arrojando agua que podría provocar marejadas e incluso deslizamientos de tierra”, añadió.

“Pero eventualmente, una vez que llegue al Golfo de México, el problema es que el agua caliente podría fortalecerlo una vez más… Así que, según los meteorólogos, el huracán Beryl seguirá aquí unos días más.”

La gobernadora María Lezama publicó un video que muestra fuertes vientos y lluvias en Quintana Roo, sede del importante destino turístico Cancún. Pidió a los residentes que tomen todas las precauciones necesarias ya que se espera que el impacto de la tormenta se sienta en todo el estado.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, instó a las personas en el camino de la tormenta a buscar refugio en altitudes más altas u otros lugares seguros.

“Lo más importante es la vida”, escribió en las redes sociales.

Alrededor de 100 vuelos nacionales e internacionales programados de jueves a viernes fueron cancelados en el aeropuerto de Cancún.

El ejército mexicano tiene unos 8.000 soldados estacionados en Tulum y dijo que cuenta con alimentos y 34.000 litros (9.000 galones) de agua purificada para distribuir a la población.

La tormenta causó estragos en el Caribe: el 60 por ciento de Jamaica se quedó sin electricidad la madrugada del viernes.

Según funcionarios, tres personas murieron en Granada, tres en San Vicente y las Granadinas, tres en Venezuela y dos en Jamaica.

Aunque tormentas tan poderosas son raras durante la temporada de huracanes en el Atlántico, que va desde principios de junio hasta finales de noviembre, las temperaturas del océano son más cálidas de lo habitual.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA), el Océano Atlántico Norte es de 1 a 3 grados Celsius (1,8 a 5,4 grados Fahrenheit) más cálido de lo normal, lo que ayuda a crear las condiciones necesarias para la formación de huracanes severos.