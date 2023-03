El hombre detrás del éxito de 7-Eleven

Ito Masatoshi en un evento de la empresa japonesa Seven & i Holdings (Sky News Australia, YouTube)

El empresario Ito Masatoshi lo trajo a Japón desde EE. UU. y lo convirtió en una empresa con 83.000 tiendas: murió el 10 de marzo

El multimillonario japonés ha fallecido a los 98 años ito masatoshi, el empresario que trajo a Japón la cadena de tiendas americana 7-Eleven y la convirtió en una empresa de éxito, con decenas de miles de tiendas en diferentes partes del mundo. Ito tomó la cadena de tiendas de conveniencia ya conocida en los EE. UU. porque allí se puede encontrar un poco de todo, en todo momento, y la convirtió en una marca conocida y extendida, especialmente en Asia, que ahora alberga muchos sitios. Ito murió el 10 de marzo, pero la noticia la informó el lunes Seven & i Holdings, la empresa japonesa que ahora controla la cadena.

Los 7-Eleven son pequeños supermercados que venden un poco de todo, desde papas fritas y donas hasta bebidas y comidas preparadas y medicamentos básicos. En su mayoría están ubicados en las zonas céntricas de las ciudades y son frecuentados sobre todo por aquellos que necesitan algo para llevar, y también porque suelen estar abiertos las 24 horas del día. Aunque nacieron en Estados Unidos, hoy también hay cientos en Canadá, Australia y Escandinavia, pero sobre todo en Japón, donde hay aproximadamente 21.000.

fecha de 7 Eleven Comenzó en Texas en 1927 con la fusión de varias empresas distribuidoras de hielo antes de que los refrigeradores se extendieran a los hogares estadounidenses. La primera tienda de conveniencia que vendía un poco de todo abrió en Dallas, y luego le siguió otra. La cadena se llamaba Totem Stores, porque las cosas que compraste allí se podían llevar en la mano o en una bolsa (El embarazo en Inglés). En 1946, en un esfuerzo por atraer más clientes en la difícil posguerra inmediata, se cambió su nombre a “7-Eleven” para indicar más claramente el horario de apertura de las tiendas, de 7 a 23, los 7 días de la semana: algo sin precedentes en ese momento.

En los mismos años, Ito acaba de graduarse de Japón. Nacido el 30 de abril de 1924 en Tokio, era hijo de comerciantes que vendían alimentos y verduras: después de luchar en la Segunda Guerra Mundial, un trabajo Trabajó brevemente en una compañía minera de carbón y en 1958 se convirtió en el jefe de la pequeña tienda de ropa Yokado de su tío en el distrito Asakusa de Tokio. Sobre la base del modelo de los supermercados que habían surgido en los Estados Unidos, Ito cambió el nombre de la tienda a Ito-Yokado y comenzó a vender de todo, desde alimentos hasta otros productos básicos.

En los años 70 del siglo pasado, Ito-Yokado llegó a un acuerdo con la empresa estadounidense que controlaba 7-Eleven, que mientras tanto se había convertido en Southland Corporation, y en 1974 abrió el primer 7-Eleven en Tokio. En el mismo año, también abrió en Japón el primer restaurante de la cadena estadounidense de comida rápida Denny’s.

Por sus habilidades empresariales y el éxito en la expansión de la marca 7-Eleven, Ito ha sido apodado el japonés “Sam Walton”, en referencia al fundador de la cadena de supermercados estadounidense Walmart, la cadena de supermercados más grande del mundo. Gran distribución organizada. En 1991, en el momento de la crisis de Southland Corporation, Ito-Yokado adquirió la mayoría de las acciones de la empresa estadounidense y en los años siguientes continuó expandiendo la cadena de tiendas de conveniencia en varios países asiáticos.

con aprox. 83 mil Con tiendas en 19 países y regiones del mundo, hoy 7-Eleven es la cadena de supermercados más extendida de todas: alrededor de una cuarta parte de sus tiendas están en Japón, luego hay más de 20,000 entre Tailandia y Corea del Sur, alrededor de 9,400 en los Estados Unidos. Unidos y miles más en China, Taiwán, Filipinas, India, Malasia y México y otros países.

En 1992 Ito renunciar Del papel del jefe de Ito Yokado en un caso de supuestos sobornos pagados supuestamente por algunos funcionarios de la empresa a un grupo criminal. En 2005, el nuevo presidente, Suzuki Toshifumi, su antiguo asistente, convirtió a Ito-Yokado en Seven & i Holdings, y nació 7-Eleven Inc. como subsidiaria. La “i” de Seven & i Holdings hacía referencia al nombre de la antigua empresa, pero sobre todo al nombre de Ito, quien fue nombrado presidente de honor.

En la actualidad, además de controlar la cadena 7-Eleven, Seven & i Holdings opera otro grupo de empresas, incluidas aproximadamente 3900 tiendas Speedway, ubicadas principalmente en estaciones de servicio en el Medio Oeste y el Este de los Estados Unidos.

