“El colapso como resultado de la liberalización de los Estados Unidos” – Corriere.it

“Este banco estaba exento de cumplir con los requisitos de liquidez, pero la desregulación en EEUU viene de lejos: fue una de las primeras causas de la crisis de las hipotecas subprime, luego la gran quiebra de Lehman Brothers y ahora en Svb. Sin embargo, en Europa, las autoridades supervisoras no han eximido a nadie de aplicar requisitos de liquidez.

«Claro que la capacidad de equilibrar fue un error de Svb, porque con un grupo muy reducido no es posible hacer inversiones financieras a largo plazo, y por eso, por cuestiones de liquidez, vendieron parte de la cartera financiera, lo que llevó a las pérdidas de capital en los activos, que agudizaron la crisis”.

—Cierto. Los bancos son empresas muy complejas, y solo tienen dos partes en el balance, activos y pasivos, por lo que el equilibrio es una cosa muy compleja, por eso la indolencia es tan riesgosa. Cuando los bancos centrales elevan las tasas de interés, no es un día festivo para los bancos. Las ventajas aparecen de inmediato, que es el aumento de los ingresos, pero las desventajas no aparecen hasta más tarde: el crecimiento del coste de financiación, las pérdidas de capital específicamente en las carteras de valores y las crisis empresariales que se traducen en insolvencias y morosidad.

“Estoy totalmente de acuerdo con ellos: maniobrar alrededor de las tasas de interés debe hacerse con prudencia. El problema es que hay reglas idénticas para todo Occidente, es decir, EE. UU. y Europa. Las normas que favorecen a una persona no son diferentes, pero no impiden el crecimiento de las dificultades. Exigimos que las reglas se apliquen entre los gobernantes centrales de ambos lados del Atlántico de manera idéntica por razones de igualdad y supuestos de competencia, competitividad, prudencia y vigilancia. Si acaso, hay una sobrerregulación mientras que las crisis siempre vienen de ‘afuera’».

“Solo las autoridades de control pueden tener un panorama completo y el Ministro de Economía en su calidad de Presidente del Comité Ministerial de Crédito y Ahorro. He leído declaraciones tranquilizadoras de Giorgetti, con las que estoy de acuerdo sobre la base de la lógica. Primero: Lehman Brothers fue una crisis sistémica para uno de los bancos más grandes, que no es Svb. Segundo: Han pasado quince años desde Lehman, un período bien aprovechado en Europa e Italia para lograr la unión bancaria con una supervisión única que se tradujo en un aumento de los umbrales para los activos subyacentes. Tercero: Nuestros bancos invierten 400.000 millones de euros en bonos del Estado que producen reservas de liquidez y el riesgo de pérdida se combate con carteras de bonos a no muy largo plazo: la rentabilidad es menor y el plazo de recuperación del 100% está más cerca. ».