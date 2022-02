La actriz rumana teme una acción de su hermano mayor Phoebe “Esperemos que no escuches las cosas que te dije, lo has superado mal…” Mientras tanto, desde la web, queda claro que la ofensiva frase iba a ir dirigida a Jéssica.

Durante las últimas horas, en la Casa del gran hermano vipmuchos competidores han señalado Nathalie Caldonazzo, Uno puede pronunciar Juicio extremadamente peligroso que puede conducir a la descalificación.. en segundo lugar Mirjana y SofíaEn concreto, el veredicto contra la actriz rumana debe ser más que seguro.

El hermano mayor Phoebe, el árbitro de Caldonazzo que corre el riesgo de ser descartado, revela a la corista presa del pánico

Hasta hace unos minutos, sentencia ofensiva Estaba envuelto en misterio, ya que de hecho, la censura se tomó rápidamente tan pronto como los concursantes enfrentaron el tema.

Pero según lo que aprendimos de Twitter y los diversos rumores en Instagram, natalia él diría: Jessica roba comida, al fin y al cabo es un vicio familiar. frase que apuntaría El padre de las dos hermanas, Selassie.Y el Guirnalda de Giulio Beseri alias Burhan Makonnen HaileyActualmente se encuentra recluido en Suiza tras ser condenado por fraude. Si este delito fue castigado, hay que decirlo, aún no se ha confirmado.

Parece que natalia Ya me he dado cuenta de la gravedad de las declaraciones y con Alejandro Bacciano comentó: “Chicos, ¿cómo salieron ayer? Esperemos que no hayas escuchado las cosas que dije, realmente lo superaste. Pero vamos a ver? Lo siento pero ya no lo veo y exageré. Ayer realmente lo superé mal. Que caída de estilo. Cuando salga así, espero que no se vea. Ahora estaba pensando en eso, oh Dios mío, no, desearía que no lo movieran. ¿A ti también te sale un trombo de vez en cuando? Porque eso me pasó a mí”.

Mirjana Trevisan, Sophie Codegoni y Jessica SelassieHablando de lo sucedido, dijeron que estaban sorprendidos por lo que se dijo antes. Caldonazzo ¿Quién se merece uno? Medida perfecta por hermano mayor. Varios rumores filtrados en la web revelaron que los autores ya están pensando en lo que deberían hacer.

