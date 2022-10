Bárbara Dorso, Sentencias conmovedoras con el corazón abierto: “Yo poseeré la memoria…” | duelo trágico

Barbara Dorso y el triste mensaje que conmovió a toda Italia: Esto es lo que es, los detalles de la historia

Una de las locutoras que ha demostrado su tremenda competencia y profesionalismo especialmente en los programas de radio que ha dado y que siempre ha tenido muy buen éxito es, Bárbara Dorso. Las mujeres están en la cima de programas populares como Afternoon Cinque y Live- Non è la D’Urso, pero no solo; Anteriormente, también presentó Big Brother y The Pupa and Nerd Show. La mujer se entregó un largo mensaje en las redes sociales que dejó a todos boquiabiertos.

Originaria de Nápoles, a la edad de dieciocho años, Barbara Dorso decidió mudarse a Milán para cumplir su sueño en el mundo del espectáculo. Inicialmente pretendía ser modelo, pero no lo logró debido a su altura. Por otro lado, sin embargo. Los responsables de Fininvest (ahora Mediaset) le ofrecen el papel de presentadora de televisión en el popular programa Goal junto a personalidades de la televisión actual como Diego Apatantono, Teo Tiocoli, Giorgio Porcaro y Massimo Boldi.

El talento de Barbara D’Urso está realmente más allá de lo común, de hecho, también demuestra que tiene lo que se necesita para ser una actriz como se muestra en la ficción. Dr. Jio, En ella interpretó a una ginecóloga en un hospital público. Además, lleva algunas variedades como muy fuerte fuerte Y el Fresco en Al Rai 1 1982.

Solo el presentador lo sabe. Reveló que tiene demasiado miedo a volarque en términos técnicos se llama aerofobia: “Para evitar el avión, viajaba a lomos de un camello. Me lleno de sedantes y me siento en la cabina, al lado del capitán: así tengo la impresión de que puedo controlar las operaciones de vuelo”.

Como muchas celebridades, Barbara Dorso publicó un largo mensaje en las redes sociales en memoria de un amigo y colega fallecido hace unos días: Estamos hablando de él, Franco Gatti, un miembro histórico de la banda Ricci E. Boveri.

El recuerdo de Barbara Dorso en las redes sociales

Como muchos colegas del mundo del espectáculo, Bárbara Dorso también quiso recordar a la maravillosa persona franco gatti, Falleció el martes 18 de octubre de 2022. Fue el histórico integrante de la banda Ricchi e Poveri que marcó una época.

Con una hermosa foto, Bárbara Dorso escribió una carta muy conmovedora que dejó boquiabiertos a sus seguidores: “Nos deja otra columna de musica italiana… Nos encontramos muchas veces, hablamos mucho tiempo y tendré el recuerdo de un hombre amable y sensible, la vida hubiera cometido el peor error. Su música y su voz serán para siempre… #gliartistinonmuoionomai 🌹”.