El estudio sugiere que el HDL, o colesterol “bueno”, es menos beneficioso de lo que se pensaba, especialmente para los adultos negros

La lipoproteína de alta densidad, o colesterol HDL, a menudo denominado colesterol “bueno”, puede no ser tan útil para predecir el riesgo y proteger contra las enfermedades cardíacas como se pensaba anteriormente, según una nueva investigación financiada por los Institutos Nacionales de Salud .

Un estudio de la década de 1970 encontró que los niveles más altos de concentración de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) estaban asociados con un menor riesgo de enfermedad coronaria, un vínculo que ha sido ampliamente aceptado y utilizado en las evaluaciones de riesgo de enfermedad cardíaca. Sin embargo, en ese estudio solo se incluyeron estadounidenses blancos.

Corrientemente, Investigar Un estudio publicado el lunes en el Journal of the American College of Cardiology encontró que los niveles más bajos de colesterol HDL estaban asociados con un mayor riesgo de ataque cardíaco entre los adultos blancos, pero no ocurría lo mismo entre los adultos negros. Además, no se encontró que los niveles más altos de colesterol HDL redujeran el riesgo de enfermedad cardiovascular en ninguno de los grupos.

“Está bien aceptado que los niveles bajos de colesterol HDL son dañinos, independientemente de la raza. Nuestra investigación probó estas suposiciones”, dijo Natalie Pamir, autora principal del estudio y profesora clínica asistente de medicina en el Instituto Knight Heart and Vascular de Oregon Health & Science. Universidad, en Portland. Nuevo lanzamiento. “Puede significar que, en el futuro, nuestros médicos no nos darán palmaditas por tener niveles altos de colesterol HDL”.

Los investigadores utilizaron datos de miles de personas que estaban inscritas en el grupo Causas de las diferencias geográficas y raciales en los accidentes cerebrovasculares (REGARDS). Los participantes tenían al menos 45 años cuando se inscribieron en el programa entre 2003 y 2007, y se analizó su salud durante un promedio de 10 años.

Los investigadores encontraron que los niveles elevados de colesterol y triglicéridos de lipoproteínas de baja densidad (LDL) eran predictores “modestos” del riesgo de enfermedad cardíaca entre los adultos blancos y negros.

Pero sugieren que se necesita más trabajo para comprender las razones de las diferencias étnicas en la asociación entre el HDL y el riesgo de enfermedad cardiaca.

Mientras tanto, las evaluaciones clínicas actuales del riesgo de enfermedad cardíaca “pueden estratificar el riesgo en adultos negros, lo que podría dificultar los programas óptimos de prevención y control de enfermedades cardiovasculares para este grupo”, escriben.

La corresponsal médica de CNN, la Dra. Tara Narula, directora asociada del Programa cardíaco para mujeres de Lenox Hill, dijo que el estudio “destaca la necesidad muy importante de más investigación específica sobre la raza y el origen étnico, y que no existe un enfoque único para todos”. .. Además, esta investigación subraya la necesidad continua de educación de que los niveles altos de HDL no son gratis y se debe centrar la atención en controlar el LDL elevado y otros marcadores conocidos de aumento del riesgo cardiovascular”.