El estudio dice que el aceite de oliva puede reducir el riesgo de enfermedades y ayudarlo a vivir más tiempo

Un nuevo estudio encuentra que el aceite de oliva puede ayudarte larga vida.

El estudio, publicado el lunes en el Journal of the American College of Cardiology, encontró que las personas que consumían más de media cucharada (7 gramos) de aceite de oliva al día tenían un menor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y cáncer. Enfermedades neurodegenerativas y enfermedades respiratorias.

Los investigadores también encontraron que las personas vivían más tiempo cuando reemplazaban 10 gramos por día de ghee, mantequilla, mayonesa y grasa láctea, con aceite de oliva.

Las mejores dietas para 2022: un informe

Para el estudio, los investigadores, dirigidos por Marta-Joach Ferret, investigadora científica sénior del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, analizaron a 60 582 mujeres y 31 801 hombres que participaron en el Estudio de Salud de Enfermeras y Profesionales de la Salud. Estudio de seguimiento según comunicado de prensa.

Ninguno de los participantes tenía enfermedad cardiovascular o cáncer cuando comenzó el estudio en 1990.

Los expertos dicen que coma estos alimentos para vivir una vida larga

Cada cuatro años, las dietas de los participantes se evaluaron con un cuestionario que les preguntaba con qué frecuencia comían ciertos tipos de grasas y aceites y los tipos de aceites que usaban. cocinardijo el comunicado de prensa.

Los investigadores encontraron que los participantes que comían más aceite de oliva tenían más probabilidades de ser físicamente activos, menos propensos a fumar, tenían un mayor consumo de frutas y verduras y tenían más probabilidades de ser descendientes del sur de Europa o del Mediterráneo, según el comunicado de prensa. .

5 recetas saludables para preparar tu Propósito de Año Nuevo

Durante los 28 años del estudio, hubo 36.856 muertes entre los participantes.

En comparación con los participantes que rara vez o nunca consumían aceite de oliva, se encontró que los participantes que consumían la mayor cantidad de aceite de oliva tenían “un 19 % menos de riesgo de muerte cardiovascular, un 17 % menos de riesgo de muerte por cáncer, un 29 % menos de riesgo de mortalidad neurodegenerativa y un 18 % menos de riesgo de muerte por cáncer”. % menor riesgo de mortalidad cardiovascular.” riesgo de muerte respiratoria.

HAGA CLIC AQUÍ PARA LA APLICACIÓN FOX NEWS

El estudio encontró que cuando los participantes reemplazaron otras grasas, como margarina, mantequilla, mayonesa y grasas lácteas, con aceite de oliva, su riesgo de muerte disminuyó entre un 8% y un 34%.

“Nuestros hallazgos respaldan las recomendaciones dietéticas actuales para aumentar la ingesta de aceite de oliva y otros aceites vegetales insaturados”, dijo el autor principal del estudio, Guasch-Ferré, en un comunicado de prensa.

“Los médicos deben aconsejar a los pacientes que reemplacen algunas grasas, como el ghee y la mantequilla, con aceite de oliva para mejorar su salud”, añadió Guasch-Ferré. “Nuestro estudio ayuda a proporcionar recomendaciones más específicas que son más fáciles de entender para los pacientes y de implementarlas en sus dietas”.

Haga clic aquí para suscribirse a nuestro boletín de estilo de vida

En el editorial del estudio, Susanna C. Larsson, profesora asistente de epidemiología en el Instituto Karolinska de Estocolmo, dijo que todavía hay más investigaciones sobre el tema.

“El estudio actual y los estudios anteriores han encontrado que el consumo de aceite de oliva podría tener beneficios para la salud”, dijo Larson en un comunicado de prensa. “Sin embargo, quedan muchas preguntas”.

¿Son las correlaciones causales o espurias? añadió Larson. “¿El consumo de aceite de oliva protege contra algunas enfermedades cardiovasculares, como el accidente cerebrovascular y la fibrilación auricular, solo o también para otras enfermedades importantes y causas de muerte? ¿Cuánto aceite de oliva se requiere para un efecto protector? Se necesita más investigación para abordar estos preguntas sobre enfermedades”.

SÍGUENOS EN FACEBOOK PARA MÁS NOTICIAS DE ESTILO DE VIDA DE FOX