El estudio concluyó que la enfermedad de Trump no logró cambiar las opiniones conservadoras sobre la gravedad del COVID-19

Una nueva investigación proporciona evidencia de que cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contrajo el COVID-19, hizo que los conservadores fueran más propensos a aceptar el hecho de que el virus es real. Sin embargo, la infección y la posterior hospitalización no cambiaron la opinión de los conservadores sobre lo peligroso que era el virus. Los resultados se publican en Real Sociedad para la Ciencia Abierta.

Durante tiempos inciertos y que cambian rápidamente, puede surgir información contradictoria, lo que hace que las personas tengan menos confianza y confianza en la necesidad y eficacia de los comportamientos y pautas recomendados. Esto podría exacerbar la epidemia al limitar la adopción de medidas preventivas por parte de los individuos.

Investigaciones anteriores han demostrado que la sospecha sobre la presencia y la gravedad del SARS-CoV-2 se asocia con un menor cumplimiento de las conductas preventivas de la COVID-19 y una menor percepción del riesgo.

Según los autores del nuevo estudio, un poderoso enfoque empírico que influye en la percepción del riesgo y las creencias relacionadas con la COVID-19 es el uso de paradigmas, que son informes de casos individuales que simplifican ideas complejas.

Investigaciones anteriores han demostrado que la exposición a modelos puede aumentar la conciencia, mejorar la comunicación relacionada con la salud, participar en la prevención y el tratamiento y reducir el estigma de la enfermedad. Los ejemplos también pueden aumentar las percepciones de vulnerabilidad personal y la gravedad del peligro.

Las figuras públicas que aparecen en los informes de noticias sirven como modelos y pueden influir en la percepción de las personas sobre los riesgos de COVID-19. La inferencia de disponibilidad, que se refiere a las personas que evalúan la probabilidad de eventos en función de la facilidad con la que se les ocurren estados relevantes, y la inferencia representacional, que implica estimar la probabilidad de un evento comparándolo con un prototipo que ya está en mente, contribuye a este efecto.

Cierta evidencia preliminar apoya esta hipótesis. Un estudio anterior encontró que la exposición a la noticia de que la estrella Tom Hanks había contraído el virus COVID-19 provocó cambios de actitud entre los participantes, aumentando su conciencia sobre la gravedad de la situación y los riesgos personales de la enfermedad.

En el nuevo estudio, los investigadores se enfocaron en el caso de Donald Trump, quien dio positivo por SARS-CoV-2 y fue hospitalizado luego de desarrollar síntomas de COVID-19 durante su presidencia. Este evento brindó la oportunidad de investigar la relación entre un modelo a seguir prominente (Trump) y las actitudes y percepciones públicas sobre el COVID-19.

En dos estudios, los investigadores recopilaron datos de encuestas antes y después del anuncio de la hospitalización de Trump para comparar los cambios en la percepción del riesgo y las creencias engañosas.

En el Estudio 1, los investigadores buscaron investigar la relación entre el diagnóstico de COVID-19 del presidente Trump y la percepción de riesgo entre los residentes de los Estados Unidos. Recopilaron datos de dos oleadas de encuestas realizadas antes y después del anuncio del diagnóstico de Trump. La muestra consistió en 909 participantes en el ciclo 1 y 447 participantes en el ciclo 2, con un tamaño de muestra total de 1356 participantes.

Los participantes completaron un índice de percepción de riesgo de COVID-19 de seis elementos que mide las dimensiones cognitivas, emocionales y espaciotemporales de la percepción del riesgo. La encuesta también incluyó variables sociodemográficas como género, edad, orientación política autoinformada y nivel educativo.

La orientación política se ha convertido en un indicador importante de la percepción del riesgo. Los participantes que se identificaron como más inclinados al espectro político tenían una menor percepción de riesgo. Los participantes de mayor edad, los participantes con un alto nivel educativo y las participantes femeninas expresaron, en promedio, una mayor percepción de riesgo.

Pero los resultados mostraron que después de controlar la orientación política y los factores sociodemográficos, no hubo una correlación significativa entre la onda (prepublicidad frente a postpublicidad) y la percepción del riesgo. Esto significa que el diagnóstico de Trump no tuvo un efecto significativo en la percepción de riesgo entre los participantes. Además, no hubo una interacción significativa entre la ola y la orientación política.

En el Estudio 2, los investigadores buscaron investigar si había una diferencia en las creencias de los residentes de EE. UU. acerca de que la pandemia de COVID-19 es un engaño antes y después del diagnóstico del presidente Trump, mientras controlaban los factores demográficos. También examinaron el papel de la susceptibilidad delirante general en relación con las creencias engañosas.

El estudio reclutó participantes de los Estados Unidos a través de un proveedor de paneles en línea. Se utilizaron muestras de raciones para asegurar que la muestra fuera representativa en términos de edad y sexo. El ciclo 1 consistió en 949 participantes, recopilados entre el 24 y el 29 de septiembre de 2020, mientras que el ciclo dos incluyó 1191 participantes, recopilados entre el 14 y el 16 de octubre de 2020. El tamaño total de la muestra fue de 2140 participantes.

Se pidió a los participantes que calificaran cuánto pensaban que la pandemia de COVID-19 era un engaño en una escala del 1 (definitivamente no) al 6 (definitivamente no). También se recogieron variables demográficas como el género, la edad, la orientación política autoinformada (que va desde la izquierda/muy liberal hasta la derecha/muy conservadora) y el nivel educativo. La susceptibilidad general a la desinformación se evaluó mediante la escala MIST, en la que los participantes calificaron la credibilidad de 20 titulares de noticias.

De acuerdo con el Estudio 1, los participantes con inclinaciones más conservadoras/de derecha y una mayor susceptibilidad a la información errónea tendían a tener mayores creencias falsas.

Los resultados mostraron que la ola de reclutamiento (antes o después del diagnóstico de Trump) no tuvo un efecto significativo en las creencias engañosas cuando solo se consideraron la ola y los factores demográficos, así como al calcular la susceptibilidad al engaño. Sin embargo, se observa una interacción significativa entre la onda y la orientación política.

Entre los participantes de izquierda o liberales, no hubo diferencia en las creencias especulativas entre las oleadas. Por el contrario, entre los encuestados más conservadores o de derecha, el apoyo a las afirmaciones falsas fue menor entre los encuestados después del anuncio de Trump que antes. Un análisis adicional reveló que el efecto de onda sobre las creencias engañosas se volvió significativo para los participantes que informaron opiniones políticas conservadoras o ultraconservadoras.

En general, los estudios muestran que el diagnóstico del presidente Trump puede haber influido en que algunas personas cambiaran sus puntos de vista sobre el virus, pero no afectó su percepción de su peligro.

Los investigadores dijeron que la falta de efecto del diagnóstico de Trump sobre la percepción del riesgo puede deberse a la forma en que expresó su anuncio. A pesar de su infección, Trump ha mostrado una imagen de que no está preocupado por la enfermedad y es optimista sobre su recuperación. Este encuadre puede haber sido consistente con sus declaraciones anteriores sobre el virus, lo que lleva a sus seguidores a creer que se ha exagerado el peligro del virus.

Por otro lado, los resultados indican que los participantes con opiniones políticas de derecha pueden estar más cerca del presidente Trump, lo que hace que su diagnóstico sea más influyente en la formación de sus falsas creencias.

De hecho, el tuit del presidente Trump anunciando que él y su esposa habían dado positivo por COVID-19, estaban en cuarentena y el proceso de recuperación había comenzado, se convirtió en el tuit más retuiteado de Trump. Es concebible, dijeron los investigadores, que este tuit, que reconoce pública y abiertamente su diagnóstico después de parecer más escéptico en el pasado, haya enviado una “fuerte señal” a sus seguidores sobre la existencia del virus.

el estudio, “Comprender los riesgos del COVID-19 y las creencias delirantes en los Estados Unidos antes e inmediatamente después del anuncio del diagnóstico del presidente TrumpEscrito por Lisa Maria Tanase, John Kerr, Alexandra LJ Freeman y Claudia R Schneider.