El espíritu navideño ha muerto: a los italianos ya no les gusta hacer regalos. Pero eso es lo que compran los que todavía los hacen.

Se acerca la Navidad, pero el ambiente navideño no parece ser el mejor. Los italianos tienen cada vez menos ganas de hacer regalos. Así lo revela una reciente encuesta realizada por Confcommercio titulada: “Navidad 2023, sin pesimismo (pero con incertidumbre)”. Sólo el 40% de los italianos encuestados disfrutan haciendo regalos. Hasta el 84,1% planea celebrar celebraciones muy modestas. Esta es una cifra muy alta si consideramos que en 2009 equivalía al 33,7% y en 2019 al 70%. Si bien la Federación Nacional de Consumidores realizó el tradicional estudio sobre gastos navideños, donde estimó Los diez mejores de las ventas navideñas de 2023. No se basa en las encuestas habituales, sino en el procesamiento de los datos del Istat sobre las ventas minoristas en términos de valor. En primer lugar en el podio están definitivamente los juguetes, en segundo lugar, los productos de cuidado personal (perfumes, lociones para después del afeitado, cosméticos, cremas faciales y corporales, maquillaje), en tercer lugar, los artículos para el hogar duraderos y no duraderos.

Los diez mejores

Fuera del podio, pero en cuarto lugar se encuentran los productos de papelería, como libros, calendarios, bolígrafos, agendas y postales. Seguido de los equipos informáticos, teléfonos y comunicaciones (teléfonos móviles, inalámbricos, ordenadores, tablets, lectores de libros electrónicos, mobiliario informático, impresoras, juegos electrónicos…), electrodomésticos como televisores, cafeteras eléctricas, tostadoras, afeitadoras eléctricas. , Aspiradoras, radiodespertadores, cámaras de vídeo. En séptimo lugar se encuentran los zapatos, el cuero, los útiles de viaje (también maletas, maletas, carteras, cinturones de cuero…), luego la óptica y los instrumentos musicales (cámaras fotográficas, prismáticos, microscopios, telescopios). Cierran los diez primeros puestos la ropa y las pieles (también guantes, cinturones y corbatas que no sean de cuero). Sólo en el puesto 11, alimentos y bebidas. Finalmente, en el duodécimo nivel se encuentran muebles, textiles y artículos de decoración para el hogar (artículos de iluminación, cuadros, mantelerías, centros de mesa).

Clasificación de los gastos navideños en términos de cambios porcentuales en el valor de las ventas minoristas



